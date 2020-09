공영쇼핑, 8월 실적 전년比 36%↑…“김치·마스크 등 잘 팔려”

[아시아경제 문혜원 기자] 공영쇼핑은 8월 실적이 지난해 같은 달보다 36% 증가한 817억원을 기록했다고 4일 밝혔다.

공영쇼핑 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 ‘집밥’ 수요가 늘고 건강에 대한 관심이 커지면서 김치, 마스크, 건강식품이 나란히 판매 1, 2, 3위를 차지해 실적 증가에 큰 영향을 줬다”고 분석했다.

공영쇼핑에 따르면 '도미솔 김치'는 8월 한 달 간 33억원(이하 주문액 기준) 이상 판매되며 가장 높은 실적을 기록했다. 특히 공영쇼핑 개국 5주년을 맞아 특별 기획한 '스페셜 4종 김치'가 큰 인기를 끌었다고 공영쇼핑 측은 설명했다.

전복김치, 오이백김치, 쪽파갓김치, 깻잎김치로 구성된 특별 기획 상품은 지난 10일 방송 첫 날 미리주문 약 2000세트를 기록하며 매진됐다. 전복을 사용한 프리미엄 김치와 깻잎김치 등의 이색 구성이 판매 호조에 영향을 미친 것으로 분석했다.

'매일편한 KF-AD 마스크'와 '이경제 흑염소 진액'은 각각 24억원, 19억원씩 판매되며 그 뒤를 이었다. 공영쇼핑은 8월 한 달 간 초특가·역시즌 세일을 진행하는 '8월의 크리스마스' 행사의 일환으로 식약처 인증 마스크를 정규 편성해 방송한 바 있다. 건강식품은 '이경제 흑염소 진액' 외에도, '당찬여주 분말' '당찬여주 즙' 등이 건강관리 열풍에 힘입어 10억원 이상 판매고를 올렸다.

지난달 31일 진행한 '하루종일 수해지역 돕기 특별생방송'은 33억원의 판매고를 올렸다. 최근 집중호우로 피해를 입은 지역의 18개 상품을 소개한 결과 5개 상품이 매진됐다. 전북 군산의 '군산 못잊어 햇귀리'는 4000세트 이상 판매되며 방송시작 약 30분만에 매진을 기록했다. 이 밖에도 '서분례 명인 청국장', '고창근 쉐프의 한우 차돌 육개장', '해남 밤고구마', '도미솔 김치'가 매진됐다.

한편 공영쇼핑은 이달에도 마스크 판매 방송을 이어갈 예정이다. 가을을 맞아 차단율이 높은 KF94, KF80 마스크의 편성을 확대한다.

