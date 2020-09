NS홈쇼핑, 중기 판로개척 위한 '온라인 입점 설명회' 개최

[아시아경제 차민영 기자] NS홈쇼핑은 4일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 판로 개척 기회가 줄어든 중소기업을 위한 '온라인 입점 설명회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 '2020익산온라인식품대전' 프로그램의 일환으로 유통업의 시장 변화에 따른 홈쇼핑 시장정보를 중소기업에게 제공하기 위해 마련했다. 사전신청 기업이 대상으로 유튜브 실시간 스트리밍을 통한 비대면 방식으로 진행된다.

이날 설명회에서는 NS홈쇼핑의 MD(상품기획)와 QM(품질관리) 담당자별로 각각 1시간씩 ▲입점 프로세스 안내 ▲TV홈쇼핑 채널의 활용방안 및 입점 전략 ▲품질보증(QM) 가이드와 상품군별 필수 구비서류 등을 강의할 예정이다. 강의 이후에는 담당자별로 실시간 댓글을 통한 질의응답 시간이 이어진다.

김지년 NS홈쇼핑 동반성장팀장은 "어려운 환경 속에서도 대형유통망 개척 및 판로시장 확대를 희망하는 중소기업에게 도움이 되고자 온라인으로 입점 설명회를 진행하기로 했다"며 "이번 설명회가 언택트 소비의 확산 속에서 중소기업의 성장에 새로운 방향을 제시할 수 있기를 바란다"고 말했다.

