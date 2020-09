[아시아경제 김효진 기자] 금융위원회가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 전담조직을 만들었다.

금융위는 코로나19 위기 대응을 위해 지난 4월부터 운영한 비상금융지원반을 금융안정지원단으로 확대·개편했다고 3일 밝혔다.

금융안정지원단은 정책총괄과, 금융지원과 등의 인력 총 12명으로 구성된다. 금융안정지원단은 175조+α(알파) 규모의 민생금융안정패키지 등 비상 금융조치의 이행·점검을 담당한다.

지원 프로그램별 집행 상황과 수정·보완사항을 살피는 동시에 현장점검반을 구성해 현장 애로사항을 해소하는 역할도 맡는다.

대규모 기간산업 지원을 위해 편성된 40조원 규모의 기간산업안정기금 운영도 지원하게 된다.

이밖에 경제·금융 상황 변동에 대비한 금융정책 수립, 금융시장 위험요인 분석, 관련 정책의 수립 및 관리·감독 업무, 금융권의 코로나19 대응 현황 점검 등의 업무를 담당한다.

