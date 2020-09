정청래 "文 대통령, 대체 뭘 잘못했나" vs 김근식 "글 못읽나"

文 대통령 '간호사 격려 글' 의도 두고 충돌

정청래 "간호사 노고 위로한 것…뭘 모르면 가만히 있어라"

김근식 "초등학생이 읽어봐도 의사 비난 명백…글 못읽나"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 정청래 더불어민주당 의원을 향해 "난독증입니까"라고 물었다. 앞서 문재인 대통령이 지난 1일 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 올린 간호사 격려 글에 대해 정 의원이 '대통령이 도대체 뭘 잘못했나'라는 취지로 주장하자 반박한 것이다.

김 교수는 2일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "대통령이 고생하는 간호사 격려하고 감사하고 위로한 것을 누가 잘못이라고 하나. 명분은 간호사 격려지만 실제로는 파업 중인 의사와 현장 지키는 간호사를 이간질하기 때문에 욕먹는 거다"라고 주장했다.

이어 "두 가지 이유에서 대통령의 글은 잘못됐다. 첫째는 하필 의사파업 시기라는 점이다. 대통령의 간호사 격려가 순수한 의도였다면, 오래 전 의사파업 이전에 감사했어야 한다"며 "둘째는 간호사가 '파업하는 의사들의 짐을 떠맡아' 더 힘들고 어렵다고 언급한 점이다"라고 지적했다.

그러면서 "초등학생이 읽어봐도 파업하는 의사를 비난하고 대신 고생하는 간호사 격려하는 게 명백한데 도대체 정 의원은 글을 못읽는 난독증이냐"라며 강하게 비판했다.

앞서 문 대통령은 이날 자신의 페이스북, 트위터 등 SNS 계정에 간호사들의 노고를 위로하는 글을 올렸다. 이 글에서 문 대통령은 "의사들이 떠난 의료현장을 묵묵히 지키고 있는 간호사분들을 위로한다"며 "지난 폭염 시기, 옥외 선별진료소에서 방호복을 벗지 못하는 의료진이 쓰러지고 있다는 안타까운 소식이 국민들 마음을 울렸다"라고 말했다.

이어 "의료진이라고 표현했지만 대부분 간호사들이었다는 사실을 국민들은 잘 알고 있다"고 덧붙였다.

이를 두고 야당에서는 의대 정원 확대 등 정부의 의료정책에 반발해 집단휴진을 이어가고 있는 의사들을 비판하기 위해 간호사들을 격려하는 글을 올린 게 아니냐는 주장이 제기됐다. 문 대통령이 의료진 사이를 '편 가르기' 하고 있다는 것이다.

하태경 국민의힘 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시기 통합 대신 의사와 간호사 이간질을 택한 문 대통령, 3류 대통령이 되고 싶나"라고 강하게 비판했다.

논란이 커진 가운데 정 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "문 대통령이 도대체 뭘 잘못하고 있단 말인가"라며 "간호사들의 노고를 위로한 문 대통령에게 시비를 거는 사람들이 있는데 뭘 모르거든 가만히 계세요"라고 말했다.

이어 "트집을 잡고 시비 걸기 위한 시비를 거는 생각이 삐뚤어진 분들은 반성하라"며 "간호사 선생님들이 얼마나 고생하고 있는지 뭘 모르면 좀 살펴보고 말씀들 하라"라고 했다. 그러면서 간호사들의 노고를 전한 한 의료진 발언 영상을 게시글에 첨부하기도 했다.

한편 청와대는 관련 논란을 일축했다. 이날 박대출 국민의힘 의원이 국회 운영위원회에 출석한 자리에서 "대통령이 오늘도 편 가르기를 했다. '의사는 유감이고 간호사는 헌신한다'고 또 편을 갈랐다"라고 질의하자, 노영민 대통령비서실장은 "지금까지 의사들에게는 여러 번 고마움을 표현했었다"라고 반박했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr