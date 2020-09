[아시아경제 최대열 기자] 오상자이엘 오상자이엘 053980 | 코스닥 증권정보 현재가 11,550 전일대비 200 등락률 +1.76% 거래량 251,954 전일가 11,350 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 오상자이엘, 주가 1만 2050원.. 전일대비 3.43%옥석가리기 시작된 진단키트株[e공시 눈에 띄네]코스닥-31일 close 은 경기도 일대 부동산을 104억원에 다른 업체에 양도하는 계약을 최근 맺었다고 3일 공시했다.

