[아시아경제 구은모 기자] 키스톤다이내믹투자목적회사(Keystone Dynamic Limited)는 KMH KMH 122450 | 코스닥 증권정보 현재가 12,050 전일대비 2,390 등락률 +24.74% 거래량 9,595,861 전일가 9,660 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 KMH, 주가 1만 2200원 (26.29%)… 게시판 '북적'KMH, 케이블TV SO/MSO 테마 상승세에 29.92% ↑KMH, 200억 CB·300억 BW 발행 결정..."신규사업 확대 목적" close 의 주식 568만1139주(지분율 25.06%)를 취득했다고 3일 공시했다. 취득액은 약 497억원이다. KMH는 단순투자로 보유 목적을 밝히면서도 자본시장법 시행령 제154조 1항(이사, 감사 선임, 배당 결정, 자본금 변경 등)에 대해 관계 법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영 목적에 부합하도록 관련 행위들을 고려할 예정이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr