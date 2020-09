속보[아시아경제 허미담 기자] 2일 경기 부천시는 오정동 행정복지센터 소속 30대 공무원 A씨가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 이로 인해 오정동 행정복지센터가 폐쇄됐다.

A씨는 전날부터 발열과 기침 등 증상을 보였다. 그는 민원위생과 소속으로 최근까지 주로 방역과 관련한 단속 업무를 한 것으로 알려졌다.

A씨는 방역 당국 조사에서 다른 직원들과 식사를 하거나 커피를 마실 때를 제외하고는 계속 마스크를 썼다고 진술한 것으로 전해졌다.

한편 부천시는 이날 오정동 행정복지센터에 출근한 모든 직원을 대상으로 코로나 19 검사를 시행하고 있으며, 이날 출근을 하지 않은 재택 근무자는 오는 3일 검사할 예정이다.

