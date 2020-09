이낙연 “당정청은 운명공동체” 최재성 “당과 잘 소통하겠다”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 2일 최재성 청와대 정무수석을 만나 문재인 정부의 성공적인 마무리를 위해 당정청이 협력할 것을 강조했다.

이 대표는 이날 오전 최 수석의 예방을 받은 자리에서 “당정청은 운명 공동체이고 당은 그 한 축”이라며 “문 정부의 성공적인 마무리를 위해서 당에서 도울 일이 많이 있을 것”이라고 말했다.

그는 “우선은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 빨리 극복해야하고, 코로나19에 따른 경제 위축을 최소화 해가면서 정부 여당이 할 수 있는 지원을 늦지 않게 하겠다”며 최선을 다하겠다고 밝혔다.

이에 최 수석은 “민주당 대표 선거 중 삼자대결 구도에선 정말 생각하기 어려운 득표를 하신 것 같다. 그만큼 믿음과 기대가 크다는 것을 방증해주는 것”이라며 “문재인 대통령도 같은 마음”이라고 답했다.

그는 그러면서 “특히 야당과의 협치에 대해서 원칙있는 협치를 말씀하셨다. 청와대는 이를 존중하고 실제로 이뤄질 수 있도록 당과 소통하고 잘 심부름을 하겠다”고 덧붙였다.

앞서 최 수석은 이날 최강욱 열린민주당 대표도 예방했다. 김성회 열린민주당 대변인은 이날 브리핑을 통해 “두 사람은 오래전부터 잘 아는 사이로 선거 소회 등 개인적 이야기를 주로 나눴다”면서도 “권력기관 개혁 과제에 대해서도 함께 협력하기로 의견을 모았다”고 전했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr