삼성전자 "영화관이 집으로"…홈 시네마 프로젝터 '더 프리미어' 공개

트리플 레이저 기술 적용

130형까지 확장 4K 구현

북미 시작 유럽·한국 출시

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 2일(영국 현지시간) 높은 화질과 스마트 기능을 갖춘 가정용 프로젝터 '더 프리미어'를 공개했다. 더 프리미어는 유럽 시장을 중심으로 올 하반기 주요 신제품을 선보이는 버추얼 프레스 콘퍼런스인 '라이프 언스토퍼블' 행사를 통해 소개됐다.

더 프리미어는 가정에서 소비자에게 영화관 같은 스크린 경험을 제공하고자 하는 라이프스타일 TV로 트리플 레이저 기술을 적용해 차원이 다른 영상 시청 환경을 제공한다.

트리플 레이저란 R(빨간색), G(녹색), B(파란색) 색상을 각각 다른 레이저를 광원으로 사용해 풍부한 색과 밝기를 제공할 수 있는 프로젝터 기술이다.

이 제품은 트리플 레이저가 적용된 고급형 모델과 싱글 레이저가 적용된 보급형 모델 2가지로 이원화 되며 북미를 시작으로 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽과 한국을 포함한 전 세계 시장에 연내 출시할 계획이다.

트리플 레이저가 적용된 고급형 모델은 최대 330.2㎝(130형)까지 스크린을 확장할 수 있다. 이는 삼성전자의 고화질 기술을 그대로 적용해 TV에서 구현하는 것과 동일한 4K 화질을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

최대 밝기는 2800 안시루멘(ANSI lumen)으로 밝은 환경에서도 제약 없이 고화질 영상을 즐길 수 있다. 200백만대 1의 명암비로 어두운 이미지의 표현 능력도 뛰어나다.

더 프리미어는 프로젝터 제품으로는 처음 HDR10+와 필름메이커 모드 인증도 공식 획득했다. 강력한 내장 우퍼와 어쿠스틱 빔으로 40W에 달하는 서라운드 사운드를 갖춰 최고의 영화 시청 환경을 제공한다.

벽면 앞에 놓고 사용할 수 있는 초단 초점 방식으로 복잡한 설치 과정이 없으며, TV에서 사용 가능한 스마트 기능도 적용돼 넷플릭스, 유튜브 등의 영상 콘텐츠도 간편하게 이용할 수 있다.

삼성전자는 2016년 ‘더 세리프’를 시작으로 다양한 소비자의 라이프스타일을 반영한 TV를 지속적으로 선보이고 있다.

올해는 지난 5월 미국서 첫선을 보인 아웃도어용 TV '더 테라스'에 이어 급성장하고 있는 홈 시네마 시장을 공략할 더 프리미어까지 출시해 라이프스타일 TV 라인업을 대폭 확대했다.

추종석 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “더 프리미어는 해상도, 스크린 사이즈, 밝기 등 화질에 영향을 미치는 모든 항목에서 우수한 제품”이라며 “홈 시네마 경험을 원하는 소비자 뿐만 아니라 색다른 스크린 경험을 원하는 많은 소비자들에게 선택 받을 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr