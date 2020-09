동서발전, 농어촌발전 지원사업에 25억원 투입

[아시아경제 문채석 기자]한국동서발전은 농어촌발전 지원사업에 25억원을 투입하기로 했다고 1일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 농어촌의 어려움을 극복하고, 한국형 뉴딜 정책과 연계한 사업을 하기 위해서다.

동서발전은 하반기에 ▲스마트 에너지 인프라 구축 ▲디지택트 기반 취약계층 후원 ▲지역별 전통시장 활성화 사업 ▲사회적경제 육성 지원사업 등 4개 분야에 대한 사업을 추진할 계획이다.

중점 사업은 ▲스마트 버스정류장, 스마트 쉼터 등 '생활 속 태양광 보급사업' ▲노후학교 에너지 자립형 태양광 발전설비 지원 등 본업과 연계한 '에너지 인프라 구축사업' ▲디지털 격차해소를 위한 'IT 인프라 구축 사업' ▲지역경제 활성화를 위한 '전통시장 지원 사업' 등이다.

이를 위해 동서발전은 지난달 5일 대·중·소농어업협력재단과 농어촌 상생협력기금 25억 신규출연을 위한 협약을 서면으로 체결했다.

기금은 2015년 한·중 자유무역협정(FTA)으로 위기에 놓인 농어업인과 농어촌을 지원하기 위해 여·야·정이 합의해 조성했다.

동서발전은 2018년부터 매년 기금을 출연했다. 올해까지 총 70억원을 기탁했다.

동서발전 관계자는 "동서발전은 기금의 지속적인 출연과 농어촌의 지속가능한 발전을 위한 지원 사업을 통해 공기업으로서의 역할을 하기 위해 최선을 다할 것"이라며 "코로나19로 어려운 농어촌 지역사회에 활기를 불어넣을 수 있길 바란다"고 말했다.

