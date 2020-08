홍콩, 다음달 23일부터 등교수업 순차 재개

[아시아경제 기하영 기자]홍콩이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규확진자가 10~20명대로 줄어들자 9월 23일부터 학교의 등교수업을 순차 재개한다.

31일 홍콩 언론에 따르면, 홍콩 교육당국은 초등학교 1학년과 5~6학년, 중등학교1학년과 5~6학년, 유치원 3학년생은 9월 23일부터, 그 외 학년은 9월 29일부터 등교수업을 재개한다고 발표했다. 다만 당분간 등교수업은 오전수업만 진행하며 학생들은 집에 돌아가 점심을 먹게 된다.

홍콩은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 다시 확산하자 여름학기가 시작된 지난달 13일부터 모든 학교에 대해 대면 수업을 금지했다. 그러나 최근 들어 일일 신규 확진자 수가 10~20명대로 줄어들자 등교 수업을 허용하기로 했다.

이날 홍콩의 코로나19 신규 확진자는 9명 나왔다. 누적 확진자수는 4810명이며 사망자는 89명이다.

