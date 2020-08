신발 벗고 체중계 올라가란 말에…대학병원 간호사 코뼈 부러뜨린 40대녀

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 31일 충북 청주청원경찰서는 대학병원에서 간호사를 폭행하고 소란을 피운 혐의(폭행·모욕 등)로 A(40·여)씨를 불구속 입건했다.

A씨는 지난 21일 오전 8시30분께 충북대학교병원 비뇨기과 병동에서 20대 여성 간호사 B씨를 주먹으로 폭행한 혐의를 받고 있다.

B씨는 A씨의 폭행으로 코뼈가 부러지는 등 전치 2주의 부상을 입은 것으로 전해졌다.

당시 A씨는 신발을 벗고 체중 측정기에 올라가라는 한 간호사의 말에 화를 내며 말다툼하다 B씨에게 주먹을 휘두른 것으로 조사됐다.

경찰은 병원과 간호사 등을 대상으로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 조만간 기소 의견으로 사건을 검찰에 넘길 방침이다.

또 충북대병원은 A씨를 업무방해 혐의로 고발을 검토하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr