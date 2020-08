통합당, 새 당명 '국민의힘'으로…"차별성·유사성 시시비비 가릴 필요 없어"

[아시아경제 이지은 기자, 김혜민 기자] 미래통합당이 새 당명 최종 후보안으로 '국민의힘'을 선정했다.

통합당은 31일 비상대책위원회에서 '국민의힘'을 최종 후보안으로 선정했고 내달 2일 전국위원회에 이를 상정키로 했다고 밝혔다.

통합당은 13일부터 21일까지 전 국민을 대상으로 당명공모를 진행한 결과 1만6941건 중 가장 많이 제안되었던 단어인 '국민'을 중심으로 새 당명을 마련했다.

'국민의힘'은 ▲국민으로부터 나오는 힘 ▲국민을 위해 행사하는 힘 ▲국민을 하나로 모으는 힘이라는 세 가지 의미를 담고 있다. 아울러 ▲특정 세력이 아닌 국민의 힘으로 자유민주주의를 실천하는 정당 ▲모든 국민과 함께하는 정당 ▲국민의 힘으로 결집하고 새로운 미래를 여는 정당을 지향한다.

김수민 통합당 홍보본부장은 "이번 과정에서 우리 당이 얻은 것은 단순히 당명 아이디어가 아니었다"며 "이름을 분서한 결과 '국민을 위하는 정당으로 거듭나라'는 국민 대다수 간절 소망을 읽을 수 있었고 당명에 담아내려 했다"고 말했다.

새 당명의 약칭에 대해서는 "기본적으로 약칭을 정하는 이유는 당명이 길어질 시에 축약돼 오해될 수 있어서"라며 "4단어로 된 당명은 약칭이 필요 없다"고 답했다.

범야권인 국민의당과 비슷한 당명 때문에 합당을 염두에 둔 것 아닌가 하는 의혹이 제기되기도 했다. 이에 대해 김 본부장은 "그런 큰 그림을 그리는건 제 권한 밖"이라며 "차별점이나 유사성에 관련해서 시시비비를 가릴 필요는 없을 것 같다"고 답했다.

정청래 더불어민주당 의원이 '국민의힘'은 2003년 자신이 초대 공동대표를 맡았던 시민단체 이름이라며 도용을 멈추라고 촉구한 데 대해서는 "자유로운 사고와 생각을 하시는 분이어서 귀담아 들을 말은 아니"라며 "2012년에도 사용된 적이 있었고 여러 시대 변화에도 불구하고 여러번 사용됐던 언어"라고 일축했다.

김은혜 통합당 대변인도 "국민이란 단어 자체는 어느 진영이나 이념에 속한 것이 아니"라며 "국민은 이념과 진영을 떠나서 국민 그 자체, 헌법정신으로부터 나오는 것이라고 이해해 달라"고 말했다.

김 대변인은 이날 의원총회에서 나온 비판적 의견에 대해 "당명 후보가 나오면서 낯선 것에 대한 생경함이 있다"며 "좀 더 다른 안도 생각해보자는 안도 있다면 얼마든지 원내지도부에서 고려할 것"이라고 답했다.

통합당은 당명과 함께 당색도 추석 전까지 변경할 계획이다. 김 본부장은 "당명이 결정되면 2주간 작업 통해 심볼, 색에 대해 작업, 결정하고 내달 둘째, 셋째주 사이에 당사 현판식과 함께 공개할 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr