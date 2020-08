야간 무인 '스마트슈퍼' 1호점 내달 개점

소진공, 시범점포 5개 최종 선정

[아시아경제 김대섭 기자] 소상공인시장진흥공단은 전국에 '스마트슈퍼 시범점포' 5개를 선정하고 내달께 1호점을 개점할 예정이라고 31일 밝혔다.

이번 스마트슈퍼 시범점포는 비대면(언택트) 소비 확대 등 유통환경 변화에 대응해 동네슈퍼의 스마트화를 위해 마련됐다. 주간에는 점주가 직접 운영하고 야간에는 무인으로 운영되는 하이브리드형 무인 점포 모델이다.

소진공은 지난 7월 전국 나들가게를 대상으로 공모를 거쳐 사업 참여를 희망한 26개 점포를 대상으로 야간 운영시간과 야간 유동인구, 점주의 투자계획과 참여의지, 주변 상권특성 등을 종합 평가했다. 서울 동작 형제슈퍼, 서울 영등포 나들가게, 경기 안양 그린마트 울산 남구 대동할인마트, 강원 춘천 모아마트를 최종 선정했다.

소진공은 중소벤처기업부와 함께 이번에 선정된 시범 점포에 무인 운영에 필요한 스마트 게이트(출입인증장치), 무인 계산대, 보안 시스템 등 스마트 기술 도입 비용을 점포당 최대 1000만원까지 지원한다. 내달께 스마트슈퍼 1호점이 개점될 예정이다.

또 시범점포에는 유통 전문가를 투입해 스마트 기술 활용 방법, 상권특성에 맞는 상품 구색과 마케팅 기법 등을 컨설팅한다. 최신 인기상품 동향 등 유통 정보의 주기적 제공, 배달 애플리케이션을 활용한 모바일 주문ㆍ배송 운영 등 점포 운영의 스마트화를 지원할 예정이다.

소진공은 시범점포 운영 결과를 토대로 올해 중 골목상권에 맞는 스마트슈퍼 점포 모델을 개발한 후, 내년부터 전국 동네슈퍼를 대상으로 순차적으로 스마트슈퍼를 확대해 나갈 계획이다.

조봉환 소진공 이사장은 "이번 시범점포는 야간 운영시간이 길고 심야매출 가능성이 높은 점포를 선정했다"며 "야간 무인 운영시 근로시간 단축으로 동네슈퍼 소상공인들의 삶의 질을 높이는 한편, 야간 추가 매출로 수익이 개선될 것으로 기대한다"고 말했다.

