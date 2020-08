[e공시 눈에 띄네]코스피-28일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 현대위아=특수관계인인 현대차증권이 발행한 100억원 규모 머니마켓신탁(MMT)에 가입.

◆ AJ네트웍스=메디치 사모펀드와 투자조합이 보유한 에이제이파크 주식 전량인 146만8505주 1주당 4만5869원에 취득.

◆ 청호컴넷=기존 이정우, 지창배 각자 대표이사 사임에 따라 정영섭 대표이사 신규 선임.

◆ 우리종금=주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식의 1000억원 규모 유상증자 결정.

◆ 동부건설=고덕 대우아파트 소규모 재건축사업 공사도급 가계약 체결...매출 예정액 616억원 규모.

