[특징주]현대차, 장 중 7%대 상승

현대차가 장 중 7%대 상승세를 기록 중이다.

28일 오전 11시 59분 현대차는 전 장보다 6.7% 오른 17만5500원에 거래됐다. 이날 현대차 주가는 장 중 7.9% 오른 17만6500원까지 치솟았다. 현재 시장에선 외국인과 기관들이 각각 16만5000주, 3만9000주를 순매수한 것으로 집계됐다.

현대차는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서도 대형 SUV 시장에서 독보적인 성과를 내고 있다. 유지웅 이베스트증권 연구원은 "코로나19로 인한 고정비 부담에도 3세대 플랫폼 통합효과와 고마진 제네시스 신차효과가 발생해 원가율 개선이 나타나고 있다"며 "3분기엔 외형성장과 매출 원가율 개선이 뚜렷해질 것"이라고 전망했다.

