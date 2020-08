원전해체연구소 법인 설립…"내년 하반기 착공"

[아시아경제 문채석 기자]산업통상자원부와 한국수력원자력은 원전해체연구소(원해연) 법인 설립을 마쳤다고 27일 밝혔다. 내년 하반기에 착공할 예정이다.

원해연은 한수원 등 공공기관이 출연한 공익 재단법인 형태로 설립됐다. 법인의 주된 사무소는 고리원자력본부가 있는 부산 기장군에 들어선다.

법인 이사회는 최대 출연기관인 한수원과 출연 공공기관인 한전KPS, 한전원자력연료, 한전기술, 산업부 및 지방자치단체(부산, 울산, 경북, 경주), 공공기관 추천 인사 등 16명으로 구성됐다. 이사장은 정재훈 한수원 사장이 맡는다.

다음달 중 창립 이사회를 열어 원해연 건립 방안 등을 논의한다.

산업부 관계자는 "연구소는 국내 원전해체 기술을 고도화하고, 국내외 기술협력과 인력 양성, 정보 제공, 기술 사업화 등 산업계 지원을 통해 세계 원전해체시장 진출을 위한 교두보 역할을 하게 될 것"이라고 설명했다.

한수원이 사업비 조달과 공정관리, 인허가 등 초기 법인 운영을 주도적으로 수행한다.

