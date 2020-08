[골프토픽] 박세리인비테이셔널 취소…하나금융챔피언십 11월 연기

[아시아경제 노우래 기자] ○…한국여자프로골프(KLPGA)투어 OK저축은행 박세리인비테이셔널(총상금 8억원)이 취소됐다.

KLPGA는 27일 "타이틀 스폰서인 OK저축은행과 개최 여부를 논의한 끝에 취소를 결정했다"면서 "내년에는 정상적으로 열릴 예정이다"고 발표했다. 다음달 18일부터 경기도 광주시 뉴서울골프장에서 펼쳐질 계획이었지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 재확산으로 인해 결국 막을 올리지 못하게 됐다. 지난해는 루키 조아연(20ㆍ볼빅)이 연장 접전 끝에 시즌 2승째를 사냥했다.

9월24일 예정된 하나금융그룹챔피언십(총상금 15억원)은 11월5일로 변경이 됐다. 11월 첫째주에 잡혔던 하나금융그룹 싱가포르여자오픈(총상금) 역시 내년 2~3월 경으로 잠정 연기됐다. KLPGA는 "하나금융그룹 싱가포르여자오픈은 코로나19로 인한 국가간 이동 제한으로 일정을 조정하게 됐다"고 설명했다. KLPGA투어는 10월8일 메이저 하이트진로챔피언십(총상금 10억원)으로 재개한다.

