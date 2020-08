통합당, 화상으로 코로나 대책회의…"정부, 의협과 대화로 해결해야"

[아시아경제 이지은 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 발생으로 국회가 폐쇄된 가운데, 미래통합당이 27일 화상 회의 시스템을 통해 언택트 회의를 진행했다.

오전 원내부대표단 화상회의에서는 국회 상황 공유 및 대책논의, 태풍 '바비' 피해 대책 논의, 코로나19 확산에 따른 대응책 마련, 맞벌이 부부 고충해결을 위한 아이돌봄 대책 마련, 소상공인 금융지원 대책 등을 논의했다.

오후 화상 원내대책회의에서는 각 상임위별 결산심사 과정 보고와 태풍 피해 상황 점검, 코로나19 대책 마련을 논의했다.

주호영 원내대표는 "방역에 실패하면 경제 실패는 불 보듯 뻔한 상황"이라며 "정부가 책임지고 의사협회와 대화로써 해결 방안을 찾아 조속한 시일 내에 파업을 풀고 코로나19 확산 방지를 위한 제대로 된 체제가 되도록 해야 한다"고 말했다.

감염병 예방조치에 따른 휴교 조치로 부모가 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 모두 사용한 경우나 재택근무를 통한 근무가 어려운 경우 추가로 휴가를 사용할 수 있도록 하는 '코로나바이러스감염증 위기극복을 위한 법안'도 조속히 처리될 수 있도록 논의키로 했다.

정희용 의원은 "코로나19 확산으로 돌봄휴가가 없는 맞벌이 가정은 힘들겠다고 절실하게 느꼈다"며 "올해 초 코로나19가 확산 될 때 돌봄 휴가를 대부분 썼을텐데 이 부분을 우리 당에서 챙겨주고 늘리는 것을 고민해봤으면 좋겠다"고 말했다.

송석준 의원은 "코로나 정국에 일자리를 만드는 기업들이 무너져 가는 소리를 잘 듣고 발굴해서 세상에 알려 나라가 무너지는 것을 막았으면 한다"고 지적했고, 이주환 의원은 "태풍이 올라오고 있어서 태양광 판넬들이 남아있을까 걱정이 된다"며 "산업통상자원위원회 전체회의에서 태양광 설비의 비효율성과 산사태에 관련해 많은 질의를 했으나 정부가 경각심을 못 가지고 있는 듯하다"고 지적했다.

강기윤 의원은 "문재인 케어로 남발했던 건강보험기금이 고갈돼 정부가 건강보험료를 인상하려 하고 있는데, 경제적 위기로 국민들이 고통받고 있는 상황에서 시기가 적절하지 않다"고 지적했다.

