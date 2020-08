정부, '한국판 뉴딜' 관련 국제 웹세미나 개최

韓-콜롬비아 양자면담 개최…신성장 전략 '한국판 뉴딜' 소개

[아시아경제 이광호 기자]정부는 27일 주한외교단, 외신 및 국제기구 등 130여 명이 참석한 가운데 '한국판 뉴딜' 관련 국제 웹세미나를 개최했다고 밝혔다.

기획재정부가 주관한 이번 웹세미나는 한국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 선제적인 국가대응 종합전략인 한국판 뉴딜 정책을 공유하기 위해 마련됐다.

이번 웹세미나를 주재한 허장 국제경제관리관은 디지털화, 저탄소·친환경화 및 사회적 안전망 확충이라는 한국판 뉴딜의 비전을 공유하고, 디지털 뉴딜, 그린뉴딜 및 고용안전망 강화 각 분야 별 대표 과제와 향후 추진 전략을 설명했다.

발표 후에는 해외 관계자들과의 질의응답 시간을 가졌다.

허장 국제경제관리관은 특히 이번 코로나19로 인한 위기를 슬기롭게 극복한다면 선도형 경제로의 구조적 전환를 통해 오히려 경제의 성장능력을 제고할 수 있음을 강조하며, 포스트 코로나19 시대에 온실가스 감축 강화 등 저탄소 경제·사회로의 구조 전환 노력이 필수라고 피력했다.

한편 웹세미나에 앞서 콜롬비아 측의 요청에 따라 한국판 뉴딜을 주제로 콜롬비아 재무부 및 국가기획청과 화상 면담을 했다.

면담을 통해 허장 국제경제관리관은 코로나19로 세계 경제가 직면한 내수 위축, 공급망 교란, 수출 감소 등의 우려를 공유하고, 경제적 위기를 극복하는 동시에 지속가능한 발전을 위한 신성장 전략으로서 한국판 뉴딜을 소개했다.

정부는 앞으로도 외국 정부, 국제기구, 해외 연구기관 등 대상으로 양자면담 및 국제 세미나를 실시하는 등 코로나19 모범 대응사례인 K-방역에 이어 포스트 코로나 시대에서 한국형 경제성장전략이 국제사회와 공유될 수 있도록 한국판 뉴딜을 적극적으로 공유할 계획이다.

