코스피·코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 5일 만에 하락 마감

[아시아경제 구은모 기자] 코스피와 코스닥 양 시장이 모두 외국인과 기관 투자자의 동반 순매도에 5거래일 만에 하락 마감했다.

27일 코스피는 전일 대비 24.87포인트(1.05%) 하락한 2344.87로 마감했다. 코스피는 이날 상승 출발했지만 개장 직후 하락 전환했고, 이후 꾸준히 약보합을 이어가다 장 후반 하락폭을 다소 키우며 2340선으로 장을 마쳤다. 이날 하락 마감하며 4거래일 연속 이어오던 상승 흐름도 마침표를 찍었다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관과 외국인 투자자가 각각 4726억원, 245억원 순매도에 나서며 지수 하락을 주도했다. 반면 개인 투자자는 4658억원 순매수했다.

업종별로는 서비스업(1.15%), 종이,목재(0.11%) 등이 올랐고, 운송장비(-2.41%), 유통업(-2.36%), 섬유,의복(-2.24%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 863,000 전일대비 45,000 등락률 +5.50% 거래량 231,745 전일가 818,000 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외인·기관 동반 매도 속에 오후 들어서도 약보합 유지코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지흔들리는 게임株…"잘 안 풀리네" close (5.50%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 410,500 전일대비 18,500 등락률 +4.72% 거래량 1,968,594 전일가 392,000 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외인·기관 동반 매도 속에 오후 들어서도 약보합 유지계속 오르는 '카카오·네이버'…나란히 연일 신고가 경신코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지 close (4.72%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 469,000 전일대비 12,500 등락률 +2.74% 거래량 767,795 전일가 456,500 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외인·기관 동반 매도 속에 오후 들어서도 약보합 유지그룹주펀드, 삼성보다 더 잘나간 그룹은?코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지 close (2.74%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 337,000 전일대비 3,000 등락률 +0.90% 거래량 1,227,419 전일가 334,000 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외인·기관 동반 매도 속에 오후 들어서도 약보합 유지계속 오르는 '카카오·네이버'…나란히 연일 신고가 경신코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지 close (0.90%) 등이 상승한 반면 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 4,000 등락률 -3.48% 거래량 738,348 전일가 115,000 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외인·기관 동반 매도 속에 오후 들어서도 약보합 유지쌀쌀해지면 풀릴까 했는데.. 안갯속 광고시장코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지 close (-3.48%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 6,500 등락률 -2.91% 거래량 321,969 전일가 223,500 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 경기 평택에 세 번째 전기차 부품공장 짓는다코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close (-2.91%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 4,000 등락률 -2.39% 거래량 2,404,830 전일가 167,500 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외인·기관 동반 매도 속에 오후 들어서도 약보합 유지대기업도 3단계 대비 내부 매뉴얼 강화…재택 확대·식사 이원화그룹주펀드, 삼성보다 더 잘나간 그룹은? close (-2.39%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 6,000 등락률 -1.93% 거래량 706,216 전일가 310,500 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외인·기관 동반 매도 속에 오후 들어서도 약보합 유지코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담" close (-1.93%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,600 전일대비 800 등락률 -1.42% 거래량 15,714,205 전일가 56,400 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 [단독]삼성·LG전자 재택근무 첫 도입…코로나 대응 수위 높인다(종합)‘삼성전자’ 제대로 끝났다!! 정부의 20조원 이상 규모!!대기업도 3단계 대비 내부 매뉴얼 강화…재택 확대·식사 이원화 close (-1.42%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 3 목을 포함해 152종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 725종목은 내렸다. 28종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 4일 연속 상승 흐름을 마치며 하락하며 장을 마쳤다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 장 초반 혼조세를 보이다 오전 10시께 하락 전환한 이후 0.5% 안팎의 하락폭을 유지하다 전 거래일 대비 4.95포인트(0.59%) 내린 836.40으로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 코스피시장과 마찬가지로 외국인과 기관 투자자가 각각 1262억원, 858억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 개인 투자자는 2782억원 순매수했다.

업종별로는 컴퓨터서비스(3.08%), 디지털컨텐츠(2.34%), 소프트웨어(2.29%) 등이 올랐고, 기계,장비(2.66-%), 건설(-2.18%), 유통(-1.83%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 177,000 전일대비 25,700 등락률 +16.99% 거래량 8,820,032 전일가 151,300 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 제넥신, 코로나19 중증환자 ‘인터루킨-7’ 안전성·효능 확인에 상승제넥신, 주가 14만 6000원.. 전일대비 -3.5%코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지 close (16.99%)이 급등한 가운데 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 254,600 전일대비 10,200 등락률 +4.17% 거래량 2,279,429 전일가 244,400 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 [초동시각]바이오 전성시대코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지씨젠, 최근 5일 외국인 6만 9604주 순매도... 주가 24만 8000원(+2.56%) close (4.17%), 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 96,900 전일대비 1,500 등락률 +1.57% 거래량 558,975 전일가 95,400 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 다른약으로도 감염 위험도 낮추고 생존율 높입니다! 타이밍입니다! 선진국에서 종식 시킨다! 우리나라도 선진국이자나요?[특징주]메드팩토, 백토서팁 치료 효과 예측 결과 공개 기대 강세 close (1.57%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 74,800 전일대비 500 등락률 +0.67% 거래량 1,597,756 전일가 74,300 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 매수세에 상승…2367.34 출발[AI 분석 리포트] 금주의 투자유망주_자화전자, 케이엠더블유 외 코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 close (0.67%) 등이 상승했다. 반면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 112,600 전일대비 3,500 등락률 -3.01% 거래량 332,041 전일가 116,100 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담" close (-3.01%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 118,000 전일대비 3,600 등락률 -2.96% 거래량 142,330 전일가 121,600 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담" close (-2.96%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 183,200 전일대비 4,500 등락률 -2.40% 거래량 332,415 전일가 187,700 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 [초동시각]바이오 전성시대코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수 close (-2.40%), 콜마비앤에이치 콜마비앤에이치 200130 | 코스닥 증권정보 현재가 70,100 전일대비 1,500 등락률 -2.09% 거래량 350,987 전일가 71,600 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승K건기식 세계 평정 나선 '콜마'…최초 中 생산기지 본격 가동·수출 1억달러 목표특허 출원도 완료! 바이러스 박멸 효능까지 확인했다! 퍼펙트! close (-2.09%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 101,700 전일대비 2,000 등락률 -1.93% 거래량 1,167,899 전일가 103,700 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담"코로나19 재확산 불안에…대형주부터 담는 개미들 close (-1.93%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 9종목을 포함해 340종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 972종목은 내렸다. 46종목은 보합을 기록했다.

