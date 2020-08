스튜디오미르 "코라의 전설, 美 넷플릭스 'TV쇼 부문 1위'"

[아시아경제 유현석 기자] 내년 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있는 애니메이션 제작사 스튜디오미르가 기획?제작한 ‘코라의 전설(The Legend of Korra)’이 미국 넷플릭스(Netflix) 순위 차트 상위권에 올랐다.

스튜디오미르는 8월 2째주 기준 ‘코라의 전설’이 미국 넷플릭스 TV쇼 부문 1위, 넷플릭스 콘텐츠 전체 부문 2위를 기록했다고 27일 밝혔다.

스튜디오미르의 창립작품이자 대표작품이기도 한 코라의 전설은 총 4시즌, 52화로 구성됐다. ‘니켈로디언(Nickelodeon)’이 제작한 TV 애니메이션 ‘아바타 아앙의 전설 : Avartar : The Last Airbender’의 후속작이다. 아바타 아앙의 전설 70년 이후 세계의 배경을 다룬다. 코라의 전설은 8년 전 첫 방영과 동시에 450만 명의 시청자를 기록하는 등 시작부터 큰 인기를 끈 작품이다.

스튜디오미르 관계자는 “1위에 순조롭게 안착한 ‘코라의 전설’은 처음 제작된지 8년이 지난 작품임에도 작품의 세계관, 서사 등에서 시청자들에게 기획력을 인정 받고 있는 작품으로 함께 상위권에 오른 대부분 작품들이 최근 신작들이라는 점이 이를 검증한다”며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 넷플릭스 등의 OTT(Over The Top) 플랫폼 사용 시간 증가를 배경으로 ‘코라의 전설’이 52화로 구성된 장편 작품인 만큼, 당분간 상위권 유지가 지속될 것으로 기대된다”고 전했다.

‘코라의 전설’로 북미애니메이션 시장에서 신흥 강자로 떠오른 스튜디오미르는 최근 미국 드림웍스(DreamWorks), 넷플릭스 등과 함께 신규 애니메이션 제작을 진행 중이다. 특히 전 세계 1500만 부 이상 판매된 소설을 원작으로 하는 넷플릭스 부동의 1위 콘텐츠 ‘위쳐(The Witcher)’의 애니메이션 기획?제작을 맡아 지난 2월 작업에 돌입했다. ‘위쳐’는 넷플릭스에서 시청자수 7600만명을 기록한 역대 최고 시청자 수 보유 콘텐츠다.

