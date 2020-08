40개 의대 학장들 "정부, 의대정원 확대 등 원점 재검토해야"

[아시아경제 김흥순 기자] 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC) 소속 전국 40개 의대학장과 원장들이 의과대학 정원 확대와 공공의대 신설 등 정부가 추진하는 의료 정책을 원점에서 재검토하고 의대생들이 교육 현장으로 돌아갈 수 있도록 해야 한다고 촉구했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산되는 상황을 고려해 의사국가시험(국시)을 연기하는 방안도 요구했다.

KAMC는 27일 서울 성북구 고려대 의과대학 본관에서 긴급기자회견을 열고 '의사인력 배출의 정상화를 위한 정부의 결단을 촉구한다'는 내용의 성명서를 통해 이 같은 입장을 밝혔다.

KAMC는 "전국 40개 의과대학·의학전문대학원의 학장, 원장들은 이번 의사총파업 사태를 접하면서 국민 여러분께 큰 염려를 끼친 것에 대하여 진심으로 죄송한 마음을 전하고 현재의 사태에 대한 심각한 우려를 표명한다"면서도 "정부가 졸속으로 수립된 공공의대 설립과 의대정원 확대를 포함한 주요 의료정책들을 일방적으로 밀어붙이고 있는 상황에 대해 의대생들이 분노하며 이에 대해 원점에서의 재검토를 요구하고 있다"고 전했다.

이들은 "의대생들은 예비의사이므로 국시 거부와 동맹휴학이라는 엄청난 개인희생을 감수하며 강력한 의사표시를 하고 있다"면서 "그러나 현실적 의료문제를 포함해 그 어떠한 경우라도 미래의 의료를 책임질 의사양성 교육을 멈출 수는 없다"고 강조했다.

이에 40개 의과대 학장과 원장들은 의대생들에게 "적극적 의사표현의 수단으로 교육현장을 떠나고 국가고시를 거부하고 동맹휴학을 하는 것에 대하여 깊은 우려를 하고 있다"면서 "어떠한 상황에서도 의과대학 학장, 원장들은 예비의사인 의대생들을 보호하기에 최선을 다할 것"이라고 전했다.

정부에는 공공의대 설립과 의대정원 확대를 포함한 보건의료정책에 대해 의학교육전문가가 포함된 의정협의체를 구성해 원점에서 재검토할 것을 요청했다. 또 현재 수도권을 중심으로 한 코로나19 상황의 악화로 정상적인 의사 국가시험 실기시험이 진행될 수 없다며 안정적인 의사인력 배출을 위해 국시를 최소 2주 이상 연기하는 정책의 유연성을 발휘해 달라고 촉구했다.

