[아시아경제 오주연 기자] 센트럴바이오 센트럴바이오 051980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,120 전일대비 100 등락률 -8.20% 거래량 32,584,045 전일가 1,220 2020.08.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일 close 는 한국거래소의 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구에 대해 "이와 관련해 별도 공시할 중요정보가 없다"고 27일 답변했다. 이어 "사업다각화를 위해 신규사업 추진을 검토중이나 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr