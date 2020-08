코스피, 장 초반 기관 순매도에 약보합… 코스닥 840선 유지

[아시아경제 구은모 기자] 코스피와 코스닥 시장이 상승 출발했지만 장 초반 약보합을 보이며 주춤한 모습을 보이고 있다.

27일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 2.63포인트(0.11%) 상승한 2371.95로 출발했다. 이날 코스피는 상승 출발했지만 이내 하락 전환해 장 초반 약보합을 보이고 있다. 오전 9시20분 현재 전일 대비 6.69포인트(0.28%) 내린 2362.63을 기록 중이다.

간밤 뉴욕증시 주요 지수는 잭슨홀 회의를 앞두고 경제 지표 호조와 기술주 주가 강세 등에 힘입어 상승했다. 26일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일보다 83.48포인트(0.3%) 상승한 2만8331.92에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 35.11포인트(1.02%) 오른 3478.73에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 198.59포인트(1.73%) 상승한 1만1665.06에 장을 마감했다.

서상영 키움증권 연구원은 “미국 증시는 일부 모멘텀 주식들만 강세를 보이며 여타 종목군은 부진한 차별화가 극심한 모습을 보였다”며 “이는 한국 증시에도 영향을 줄 것으로 예상되는데 최근 상승세를 보여왔던 종목들에 대한 쏠림현상이 나올 가능성이 높기 때문”이라고 설명했다.

아울러 “3단계 거리두기로 갈 경우 필수적인 사회·경제 활동 이외 모든 활동이 원칙적으로 금지되고 공공기관은 필수 인원 외 전원 재택근무에 들어가게 되며 민간 기업은 이 방침에 대해 권고된다”며 “그렇기 때문에 오늘도 시장은 코로나19 신규 확진자 수 발표 및 3단계 거리두기 관련 뉴스에 민감하게 반응을 보일 것”이라고 예상했다.

현재 거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자자가 1186억원 순매도하고 있다. 반면 개인과 외국인 투자가가 각각 1144억원, 29억원 순매수하고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 392,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 392,000 2020.08.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 카카오, SNS(소셜네트워크서비스) 테마 상승세에 1.13% ↑[특징주]카카오, 40만원 돌파에 52주 신고가 경신카카오, 이시간 주가 +1.84%.... 최근 5일 외국인 15만 419주 순매도 close 와 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 343,000 전일대비 9,000 등락률 +2.69% 거래량 349,829 전일가 334,000 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담"코로나19 재확산 불안에…대형주부터 담는 개미들 close , 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 858,000 전일대비 40,000 등락률 +4.89% 거래량 66,502 전일가 818,000 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 흔들리는 게임株…"잘 안 풀리네"[주간HOT종목]엔씨소프트, 조정 들어갔나…"4분기 반등 가능성↑"외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 456,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 456,500 2020.08.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 매수세에 상승…2367.34 출발코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 79,600 전일대비 800 등락률 +1.02% 거래량 1,017,389 전일가 78,800 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "SK하이닉스, 3Q에도 조금 더 부진"코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담" close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 757,000 2020.08.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 검색 상위 랭킹... 주가 0.98%코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담" close 등이 오르고 있다. 반면 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 1,500 등락률 -1.30% 거래량 85,696 전일가 115,000 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 쌀쌀해지면 풀릴까 했는데.. 안갯속 광고시장삼성 연수원 2곳, 코로나 '생활치료센터'로…의료진도 파견코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 56,400 2020.08.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 쌀쌀해지면 풀릴까 했는데.. 안갯속 광고시장“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”삼성전자, 외국인 20만 6828주 순매도… 주가 -1.06% close , LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,505,000 전일대비 12,000 등락률 -0.79% 거래량 4,089 전일가 1,517,000 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담""유아용 세탁세제 '에티튜드' 용량·'퍼실' 용기 강도 미흡" close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 806,000 전일대비 6,000 등락률 -0.74% 거래량 25,234 전일가 812,000 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담"코로나19 재확산 불안에…대형주부터 담는 개미들 close 등은 하락하고 있다.

코스닥 지수도 기관과 외국인의 매도에 장 초반 약보합을 보이고 있다. 이날 전 거래일 대비 1.03포인트(0.12%) 상승한 842.38로 출발한 코스닥 지수는 코스피와 마찬가지로 개장 이후 이내 하락 전환해 소폭 내림세를 유지하고 있다. 오전 9시20분 현재 전일 대비 0.80포인트(0.10%) 내린 840.55를 기록 중이다.

현재 수급별 상황을 보면 기관과 외국인 투자가가 각각 285억원, 51억원 순매도하고 있다. 반면 개인 투자자는 409억원 순매수하고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 249,900 전일대비 5,500 등락률 +2.25% 거래량 411,189 전일가 244,400 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 최근 5일 외국인 6만 9604주 순매도... 주가 24만 8000원(+2.56%)코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담" close , 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,300 전일대비 1,600 등락률 +1.80% 거래량 164,780 전일가 88,700 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 외국인 3만 3624주 순매도… 주가 -2.31%코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담" close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 187,000 전일대비 700 등락률 -0.37% 거래량 64,777 전일가 187,700 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담"코로나19 재확산 불안에…대형주부터 담는 개미들 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 157,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 157,500 2020.08.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 매수세에 상승…2367.34 출발외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감'돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감 close 등이 오르고 있다. 반면 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 146,300 전일대비 5,000 등락률 -3.30% 거래량 415,284 전일가 151,300 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 4.1%코스피, 개인 매수세에 상승…2367.34 출발외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감 close , CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 119,700 전일대비 1,900 등락률 -1.56% 거래량 21,570 전일가 121,600 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담"장 초반 상승세…코스피 2300 회복 close , 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 155,200 전일대비 2,600 등락률 -1.65% 거래량 11,559 전일가 157,800 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 휴젤, 병의원 전용 보습제 ‘피알포 크림 엠디’ 출시휴젤, 이시간 주가 -2.32%.... 최근 5일 외국인 6만 8938주 순매수[공시+]휴젤, 2분기 영업익 167억…"톡신·HA필러 실적 好好" close , 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 114,200 전일대비 1,900 등락률 -1.64% 거래량 68,473 전일가 116,100 2020.08.27 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 약보합 마감 '2370선' 근접...개인·외국인 동반 매수코스피, 소폭 상승한 2370선..."코로나19 확산세는 부담"코스피, 개인 매수세에 상승…2367.34 출발 close 등은 하락하고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr