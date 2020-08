의사파업 이틀째…전공의들, 희망자 사직서 제출 단체행동

코로나19 진료도 자원봉사로 대체

전문의 자격시험·인턴시험 거부 운동도

[아시아경제 김흥순 기자] 의과대학 정원 확대와 공공의대 신설, 한방첩약 급여화 시범사업, 비대면 진료 육성 등 정부의 4대 의료정책에 반대하는 의료계 집단휴진(파업)이 이틀째를 맞은 가운데 젊은 의사들이 주축인 전공의들은 정부의 업무개시명령에 반발해 보다 강경하게 항의의 뜻을 나타낼 예정이다.

27일 1만6000여명의 전공의들을 대표하는 대한전공의협의회(대전협)에 따르면 전공의들은 이날 희망자에 한해 사직서를 제출하는 '제5차 젊은의사 단체행동'을 벌일 계획이다. 이들은 전날 정부의 업무개시명령에도 불응하고 파업을 유지했다. 또 항의의 표시로 전날 오전 10시부터 12시간 동안 외부와 연락을 일절 차단하는 제 4차 단체행동 '블랙아웃' 행사도 병행했다. 파업 사흘째인 28일에는 24시간 동안 블랙아웃하는 제6차 젊은의사 단체행동도 예고했다.

대전협 비상대책위원회는 "병원과의 유선 연락을 받지 않고, 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 개인적인 이야기는 모두 멈추고, 모르는 번호로 온 전화는 절대 받지 않는다"는 단체행동 세부 지침도 만들었다.

대전협은 또 그간 전공의 인력을 배치해 운영하던 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진료도 자원봉사 형식으로 전환하기로 했다.

전공의는 대학병원 등에서 전문의 자격을 따고자 수련 과정을 거치는 의사로 인턴이나 레지던트로 불린다. 이들은 지난 21일부터 응급실과 중환자실 등 필수진료를 포함해 업무복귀 시점을 정하지 않은 무기한 파업에 들어갔다. 이와 별개로 전문의 자격시험과 인턴 시험 등 거부 운동에도 나설 예정이다.

앞서 보건복지부는 의료계 파업 직전 대한의사협회와 물밑대화를 통해 코로나19 확산이 안정화될 때까지 의대정원 확대, 공공의대ㅊ신설 추진을 중단하는 대신 의료계는 집단휴진을 '철회'하기로 한다는 잠정 합의문을 도출했으나 전공의 등 내부 반발에 밀려 최종 타결이 무산됐다고 밝혔다.

대전협 비상대책위원회는 "지금까지 진행된 정책은 추진 중단 혹은 철회돼야 한다"며 "재논의 될 때는 원점 또는 처음부터 논의하되 대한전공의협의회를 포함한 대한의사협회, 의료계와 협의해야 한다"고 입장을 내세우고 있다.

한편 이번 파업에는 전공의와 전임의, 개업의 등이 동참하는 가운데 복지부는 이날 전국 3만2787개 의원급 의료기관 중 1905개(5.8%) 병원이 휴진할 것으로 추산하고 있다. 전날에는 3549곳이 문을 닫아 휴진 비율은 10.1%였다. 사전 휴진을 신고한 의원급 의료기관이 2097곳(6.4%)이었는데 약 1500곳 가까이 더 늘었다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr