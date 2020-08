[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 신민아가 20년째 똑같은 얼굴을 공개하며 동안 미녀임을 증명했다.

26일 신민아는 자신의 인스타그램에 "2002 폴라로이드"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속 신민아는 과거와 똑같은 미모를 자랑해 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

한편, 배우 신민아는 영화 '휴가'의 개봉을 앞두고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr