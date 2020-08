신화 김동완, 집 앞 서성이는 택시기사에 "왜이러시는지…"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 신화 멤버 김동완이 자신의 집 앞을 서성이는 사람에 대한 불쾌감을 드러냈다.

김동완은 26일 인스타그램에 "왜 이러시는지 사업소로 문의드리겠다. 다른 각도에 정확한 인상착의와 차량번호가 찍혀있다"라며 "고령자가 많은 동네다. 마스크 좀 부탁드린다"라는 글과 함께 한 편의 영상을 올렸다.

이어 김동완은 "#지금 만나러 갑니다 #집을 비운 사이"라고 덧붙였다.

김동완의 가평집 외부에 설치된 CCTV로 촬영된 이 영상에서 택시 한 대가 세워져 있는 모습이 담겼다.

영상에서 택시기사로 추정되는 사람이 마스크를 끼지 않은 채 통화하며 김동완의 자택 앞에서 서성이고 있다.

한편, 김동완은 최근 tvN 예능 '온앤오프'에 출연해 경기도 가평 자택을 공개했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr