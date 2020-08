교회발 코로나 급속 확산…文대통령, 개신교 지도자 간담회

27일 오전 11시 청와대 초청 간담회

"확산 방지에 교회가 모범 돼 달라" 메시지

문재인 대통령은 27일 오전 11시 개신교 지도자들을 청와대로 초청해 간담회를 갖는다고 청와대가 26일 밝혔다.

문 대통령은 이번 간담회에서 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 상황과 관련해, 감염병 확산 방지를 위한 개신교의 협조를 요청할 것으로 보인다.

청와대는 문 대통령이 개신교 지도자들에게 "코로나19 확산 방지를 위하여 교회가 모범이 되어 달라"고 당부할 예정이라고 설명했다.

문 대통령은 사랑제일교회를 비롯한 일부 교회의 일탈행동에 대해서는 단호하게 대응하겠다는 뜻을 밝혔지만, 결국 코로나19를 극복하기 위해서는 정부와 종교계가 힘을 모아야 한다는 점을 거듭 강조할 것으로 보인다.

문 대통령이 개신교 지도자들을 초청해 간담회를 하는 것은 지난해 7월 3일에 이어 취임 후 두 번째다.

이번 간담회에는 한국교회총연합 김태영 류정호 문수석 공동대표, 한국기독교교회협의회 이홍정 총무 등이 참석한다.

문 대통령은 지난 20일에는 염수정 추기경을 비롯한 천주교 지도자들을 청와대로 초청해 오찬을 함께 했다.

한편 문 대통령은 지난 24일 주재한 수석·보좌관회의에서 교회발 코로나 급속 재확산에 대한 우려를 표시했다.

문 대통령은 "신천지 때보다 훨씬 엄중한 비상 상황"이라며 "조금만 방심하면 언제 어디서든 감염자가 폭증할 수 있는 절체절명의 시간"이라고 했다.

특히 "어떤 종교의 자유도, 집회의 자유도, 표현의 자유도 국민들에게 피해를 입히면서까지 주장할 수는 없을 것"이라고 일부 교회를 중심으로 한 대규모 집회 강행 등 방역 방해 행위를 거론했다.

문 대통령은 지난 21일에도 방역 방해 행위를 비판하며 "공권력이 살아있다는 것을 꼭 보여주기 바란다"고 언급했다.

