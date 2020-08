차명진 "진중권 가볍고 무식해, 독자들은 더 무식" 맹비난

[아시아경제 강주희 인턴기자] 지난 15일 광화문 집회 참여 후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진된 차명진 전 의원이 진중권 전 동양대 교수를 향해 "무식하고 가볍다"고 비난했다.

차 전 의원은 26일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "진중권은 왜 아무 데나 극우, 국가주의라는 딱지를 붙였을까. 그에게는 도대체 중심되고 일관된 역사 인식이 없다. 그러니 자유우파와 전체주의가 구분이 안 된다"며 이같이 말했다.

차 전 의원은 진 전 교수가 이날 중앙일보에 기고한 칼럼을 거론하며 "진중권이가 자유우파 진영을 국가주의라 규정한 것은 전혀 근거가 없다"며 "마치 이제 막 말을 배우기 시작한 어린아이가 무슨 뜻인지도 모르면서 습득한 단어를 여기저기 갖다 붙이듯 말장난하고 있다"고 비판했다.

이어 "진중권은 자유우파가 체제전쟁을 감행하기 때문에 전체주의란다. 이건 또 무슨 귀신 씨나락 까먹는 소리냐"고 반문했다.

차 전 의원은 "좌파가 지금 코로나 계엄령을 발포하며 개개인의 자유와 인권을 말살하는 것은 그들의 전체주의적 이데올로기의 소산이다. 그래서 자유 우파가 그들과 체제전쟁을 하는 것"이라며 "자유 우파가 8·15 대회로 코로나를 확산시켰다는 그의 망발은 후과를 지불해야 할 것"이라고 말했다.

이어 "진중권도 다른 곳에서 마치 우파의 저항행위가 집단 안녕에 위협이라며 그런 건 탄압해도 된다고 면죄부를 주더라"며 "그게 바로 전체주의의 이빨"이라고 주장했다.

그러면서 "그를 읽는 독자들은 더 무식하고 더 가볍다. 그래서 지금 한국 평론시장에서 진중권 브랜드가 날개 돋친 듯이 팔려나간다"며 "진중권이 피우는 독가스가 대한민국 국민 정신에 또 하나의 바이러스가 되고 있다"고 비난했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr