"코로나19로 집콕族 늘어" KT, 가정용 와이파이6 공유기 출시

[아시아경제 구채은 기자] KT가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 집에 머무는 시간이 길어짐에 따라 집에서도 와이파이 성능을 최적화할 수 있는 '기가 와이파이 홈 에이엑스'를 오는 31일 출시한다고 26일 밝혔다.

기가 와이파이 홈 에이엑스는 지난 11월, KT가 통신사 최초로 선보인 ‘기가 와이파이 프리미엄 2.4’에 이은 두 번째 와이파이6 공유기다. 일반 가정에서 사용할 수 있는 통신사 최초의 보급형 가정용 와이파이6 공유기로 빠른 속도와 안전성이 장점이다.

KT는 코로나19 확산으로 인터넷 이용량이 증가하고 있고, 최근 갤럭시 S20 및 갤럭시 노트 20, 아이폰 11을 비롯해 LG 그램 등 와이파이6를 지원하는 스마트폰과 노트북이 출시됨에 따라, 집안에서도 와이파이 성능을 최대한 활용할 수 있도록 신규 공유기를 출시했다고 설명했다. 와이파이6를 지원하는 디바이스와 ‘기가 와이파이 홈 에이엑스’를 함께 사용하면 최적의 무선 인터넷 환경을 구현할 수 있다.

'기가 와이파이 홈 에이엑스’의 장점은 속도다. 기존 가정용 공유기 ‘기가 와이파이 웨이브2’가 최대 867Mbps의 속도를 지원했다면, 기가 와이파이 홈 에이엑스는 최대 1.2Gbps 속도를 지원한다. 단말 임대료는 KT가 지난 2017년 출시한 가정용 와이파이 ‘기가 와이파이 웨이브2(802.11ac)’와 같은 월 3300원(3년 약정 기준, 부가세 포함)이다. 기가인터넷 최대 1G와 10GiGA 인터넷 최대 2.5G 상품을 3년 약정으로 이용할 경우 단말은 무료로 제공된다.

이성환 KT 5G/GiGA사업본부장(상무)은 “KT는 언택트 시대에 맞춰 최적의 인터넷 환경을 제공할 것”이라고 말했다.

