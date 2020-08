하태경 “이인영, 김여정 2인자 ‘부정’…국정원 무시하는 통일부”

"통일부, 국정원을 대북관계 방해부서로 생각하나"

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 미래통합당 의원은 26일 이인영 통일부 장관이 ‘김여정 제1부부장이 2인자나 후계자로서 위상을 확립해 전권을 행사한다는 해석은 무리한 해석’이라고 한 것에 대해 “국정원이 김 제1부부장을 사실상 2인자라고 하는데 이 장관이 굳이 부정하는 이유를 모르겠다”며 “통일부가 국정원의 북한 정보에 역행하는 대북정책 무리수를 두는 이유가 궁금하다. 국정원을 무시하는 통일부의 과속 대북정책은 성공하기 어렵다”고 비판했다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “정책 전권은 아니더라도 최소한 김정은 국무위원장에 대한 보고 권한은 김 제1부부장이 총괄하고 있다고 한다. 그 외에도 북한 권력의 핵심인 노동당 조직지도부를 장악하고 있다”며 “이 정도만 하더라도 김 제1부부장은 북한의 사실상 2인자라고 말하기 충분하다”며 이같이 말했다.

하 의원은 “김 제1부부장이 2인자라는 사실은 대북정책 추진에 있어서 김 제1부부장에 대한 접근이 아주 중요하고 필수라는 것을 말한다”며 “통일부의 대북메시지에 있어서도 반드시 고려돼야 할 사항이다. 그런데 이 장관이 나서서 이 마저도 부정하는 건 도저히 납득하기 어렵다. 통일부는 국정원을 대북관계 개선 방해부서로 생각하는 건 아닌지 의아심이 든다”고 밝혔다.

하 의원은 “국정원에 따르면 이미 8월초에 북의 개성고려인삼무역회사가 제재대상임을 통일부에 알렸다고 한다. 하지만 이 장관은 그 통보를 받은 뒤에도 개성고려인삼무역회사와 물물교환을 계속 추진했다”며 “최근 정보위에서 국정원의 제재대상이 맞다는 공식 발언이 있은 뒤에야 통일부가 이를 중단했다. 통일부가 국정원의 보고를 무시한 것 아니면 국정원의 판단을 뒤집으려 한 것 아닌가 의심되는 대목”이라고 지적했다.

하 의원은 “이 장관이 한미워킹그룹 역할을 축소하려고 하는데, 이것도 워킹그룹이 대북제재를 다루다보니 본인의 물물교환 정책에 장애물이 된다고 생각하는 것 같다”며 “미국도 무시하고 국정원도 무시한 통일부가 과연 존립기반이 있느냐. 통일부가 북한과 관계개선은커녕 한미 사이에 고립된 섬으로 남을 것이 더 우려된다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr