[라이킷픽]아직 끝나지 않은 늦더위를 위한 “신상 스킨케어”<스킨케어편>

[컬처&라이프부 최정화 기자] 막바지 여름을 붙잡듯 8월의 햇살은 더욱 뜨겁게 위염을 내뿜는다. 아직 끝나지 않은 여름 끄트머리에 강렬한 자외선과 열기에 지친 피부에 산뜻함과 활력을 불어넣을 이달의 신상, 스킨케어 제품을 소개한다.

"이달의 베스트 클렌저" 쟁여템으로 등극한 '티르티르 5형제'

바르는 것보다 지우는 것이 더 중요하다. 라이킷이 선택한 이 클렌징 5종만 있으면 페이스 클린 케어는 문제 없다. 이번에 한꺼번에 출시된 티르티르 클렌징 5종을 모두 체험해 봤다. 라이킷 B&L(Beauty & Life) 전문기자들에게 심각한 선택 장애를 일으킨 티르티르 클렌징 5종을 소개한다. '클렌징 밤'은 마스카라, 립 틴트 등 진한 메이크업을 오일리한 제형으로 말끔하게 세정하는 것은 물론, 노폐물까지 제거한다. 여기에 시카 성분이 함유돼 수분까지 채워주는 산뜻한 클렌저이다. 대왕 사이즈의 '클렌징 패드'는 데일리 메이크업을 클렌징하고, 묵은 각질을 정돈해 매끈한 결을 완성한다. '클렌징 폼'과 '엔자임 클렌저'는 개별 포장돼 있어 매일 새 것처럼 위생적으로 사용할 수 있다. 약산성 클렌징 폼은 풍성한 거품으로 마일드한 클렌징을, 엔자임 클렌저는 파우더 형태로 된 스크럽 성분이 묵은 각질과 노폐물을 제거해 피부결을 매끈하게 정돈하다. 마지막으로 '필링 젤'은 자극 없이 각질을 선택적으로 탈락시켜 매끈하고 생기있는 피부톤으로 가꿔주는 동시에 수분을 공급한다. 5종 모두 버릴 것 없이 쟁여두고 싶은 티르티르 리시카 바이오 클렌징 5종을 이달의 베스트 클렌저로 선정한다. 티르티르 리시카 바이오 '클렌징 밤', '클렌징 패드', '클렌징 폼', '엔자임 클렌저', '필링 젤'

"이달의 활력템" 페이셜 마사지로 "생기있게", 클리어 토너로 "산뜻하게" 마무리!

클렌저 만으로 부족함을 느낀다면, 클리어 토너로 마무리할 것을 추천한다. 청량하지만 촉촉함을 동시에 만족시키는 스쿠의 '클래리파잉 토너'는 불필요한 피지 노폐물을 산뜻하게 제거한다. 닦토이지만 불쾌한 알코올 향보다는 스쿠의 오리지널 향인 시트러스 플로럴 향이 더해져 상쾌함을 선사한다. 따가운 여름 자외선과 고온다습한 환경으로 이맘때쯤 우리 피부는 매우 지쳐있는 상태일 것. 피부에 릴렉스를 제공해야 할 때이다. 페이셜 골격 마사지인 ‘간킨 마사지’ 전용 크림인 ‘스쿠 디자이닝 마사지 크림’으로 피부 구석구석 영양을 공급하자. 혈행이 개선돼 생생한 윤기는 물론 탄력있는 피부와 또렷한 윤곽 라인을 기대해 봐도 좋다. 마사지 후, 클래리파잉 토너로 닦아내면 된다. 스쿠의 신상품 ‘클래리파잉 토너’와 ‘마사지 크림’을 이달의 베스트 활력템으로 선정한다. 스쿠 '클래리파잉 토너', '디자이닝 마사지 크림'

"이달의 미니멀템" 푸석한 피부에 탄력과 광채를! 펴 바를 필요 없는 보송한 선스틱

1분이 소중한 분주한 아침, 로션과 크림을 생략하고 이것만 바른 상태에서 스피디하게 자외선차단제를 얹고 서둘러 출근한다. 다음 달 1일 출시될 닥터지 '퍼스트 에센스'는 저자극 워터 에센스로 영양 보유력이 탁월한 블랙 스네일이 75%나 함유돼 1일 사용만으로도 푸석한 피부에 탄력과 광채를 선물한다. 닥터지의 시그니처 아이템은 선제품이다. 야외 활동 시에 대충 슥삭 발라도 되는 백탁 없는 무기자차 선스틱을 소개한다. 닥터지 ‘카밍 업 선 스틱’은 자외선을 반사시키고, 달아오른 피부를 진정시키는 끈적이지 않는 보송보송한 순둥이 선스틱이다. 간편하고 빠른 미니멀 아이템 닥터지 2종을 추천한다. 닥터지 '로얄 블랙 스네일 퍼스트 에센스', '카밍 업 선 스틱 SPF50+ PA+++'

"이달의 원스텝 완벽템" 워터프루프도 녹이는 수플레, 포인트 리무버로 완벽한 마무리

뉴스킨의 메이크업 브랜드 ‘뉴컬러’에서 메이크업을 완벽하게 지울 수 있는 클렌징 2종이 새로 나와 직접 사용해 봤다. '클렌징 수플레'는 밤 형태의 클렌저로 피부에 얹었을 때 떨어지지 않고, 폭신한 수플레 제형이 오일에서 다시 밀크로 변형되면서 녹아든다. 웬만한 워터프루프 마스카라도 너끈하게 지워지는데다, 부드럽게 롤링하면 온열감으로 모공이 열려 각질과 노폐물까지 제거, 마사지 기능까지 더해주는 원스텝 클렌저이다. 좀 더 완벽한 포인트 메이크업의 세정을 원한다면 '포인트 메이크업 리무버'로 먼저 닦아내자. 워터&오일의 2층 제형을 살짝 흔들면 살구씨 오일이 진한 메이크업까지 순하게 딥클렌징한다. 뉴컬러 '클렌징 수플레', '포인트 메이크업 리무버'

때론 토너패드로, 때론 에센스 팩으로!

각종 트러블과 여름 자외선으로 손상된 피부에 시원하게 보관한 '메디힐 티트리 카밍 에센스 패드'를 올려 놓는 순간, 힐링을 경험한다. 양면이 다른 소재로 되어있어 한쪽은 진정, 다른 한쪽은 각질케어가 가능하다. 필요에 따라 닦아 내는 토너패드, 붙이는 에센스 팩으로 취향에 따라 스킨케어하기 좋은 편리한 아이템이다. 메디힐 '티트리 카밍 에센스 패드'

착한 비건 브랜드의 태초 라인 4종 ‘클렌징→스킨케어’

비건 브랜드 '닥터올가'에서 내놓은 천연 유래 성분을 100% 함유한 '딥 클렌징 오일'을 만나본다. 화해 20가지 유해성분 배제, 식약처 25가지 유해성분을 배제한 그야말로 착한 성분으로 블렌딩한 '크루얼티프리' 클렌저이다. 비건라이프 혹은 클린라이프를 실천하는 중이라면 닥터올가 딥클렌징 오일을 추천한다. 오일 외에도 같은 날 론칭한 순하고 자극없는 ‘태초 약산성 미세먼지 폼 클렌저’, 고보습 약산성 토너 ‘태초 99 배리어 토너’, 에센스와 로션을 하나로 담아낸 ‘태초 에센스 인 로션’을 함께 사용해 보는 것도 좋다. 닥터올가 태초 4종 ‘태초 약산성 미세먼지 폼클렌저’, ‘태초 100 워셔블 딥클렌징 오일’, ‘태초 99 배리어 토너’, 태초 에센스 인 로션’

믿고 쓰는 수분 세럼

다음 달 1일 만나볼 수 있는 아벤느의 안티에이징 세럼이다. 수분으로 가득 찬 스마트 히알루론 기술이 지금까지와는 차원이 다른 수분으로 케어하는 안티에이징의 세계로 초대한다. 아벤느 '피지오리프트 스마트 히알루론 세럼'

세정은 물론 트러블 요인부터 억제하는 '유기농 폼클렌저'

'A24 네츄럴리즘 포밍워시'는 여드름 피부를 위한 순한 클렌저로 트러블 발생 요인을 미리 억제해준다. 유기농 인증 성분이 71.25%인 안전한 저자극 폼클렌저로 유분과 노폐물 제거는 물론 피부 트러블을 케어한다. A24 '네츄럴리즘 포밍워시'

총괄디렉터=최정화 기자

화보기획=김희영 기자

사진촬영=서정준 객원 기자

사진편집=김태윤 기자

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr