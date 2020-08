[단독]방탄소년단, 또 시스템 '풀착장'…"한섬, BTS 2차 컬렉션 출시"

한섬, BTS와 협업…K패션 우수성 글로벌 패션 시장에 전파

2차 컬렉션 출시…지속적으로 다양한 컬렉션 선보일 예정

단독[아시아경제 이선애 기자] 현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬 한섬 020000 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 900 등락률 +2.93% 거래량 84,396 전일가 30,700 2020.08.25 14:35 장중(20분지연) 관련기사 한섬, 2분기 영업익 141억…전년비 5.5% ↓'온라인'에 사활 건 한섬의 각개전투…AI 추천기능 도입·PB 브랜드 출시[클릭 e종목]"한섬, 온라인 덕에 2분기 실적 방어" close 이 또 방탄소년단(BTS)과 손을 잡았다. 글로벌 아티스트 방탄소년단과의 협업을 통해 K패션의 우수성을 글로벌 패션 시장에 적극적으로 알린다는 방침이다.

25일 업계에 따르면 한섬의 남녀 캐주얼 브랜드 시스템·시스템옴므가 방탄소년단과 협업해 '시스템·시스템옴므-BTS' 2차 협업 컬렉션을 출시한다. 이번 컬렉션 역시 방탄소년단의 노래 '뮤직비디오'를 모티브로 티셔츠·팬츠·원피스 등 다양한 의류 아이템을 제작했다.

앞서 시스템·시스템옴므는 지난 5월 방탄소년단의 대표곡 중 하나인 '피 땀 눈물'을 모티브로 티셔츠·원피스·모자 등 협업 컬렉션(BTS l SYSTEM 1차 캡슐 컬렉션)을 출시했다. '피 땀 눈물' 뮤직비디오에 나오는 그래픽 디테일과 사물(오브제) 등을 시스템·시스템옴므만의 유니크한 디자인과 다채로운 색상을 활용해 의상에 적용한 게 특징이다. 당시 협업 프로젝트는 그동안 각기 다른 분야에서 대한민국을 대표하는 독창적인 스타일과 문화를 창조한 시스템 브랜드와 글로벌 아티스트 방탄소년단의 아이덴티티가 의상에 멋스럽게 녹아들었다는 평을 들었다.

결과는 기대 이상의 '대성공'이었다. 공식 출시에 앞서 사전 예약에 돌입한 협업 제품은 온라인 몰에서 '완판' 대란을 일으켰다. 공식 출시 이후에도 일부 오프라인 매장에서 인기상품이 '품절' 대란으로 '리오더'(재주문)에 들어갔다.

숫자 성과보다 더 중요한 것은 한섬과 시스템·시스템옴므 글로벌 인지도가 높아졌다는 것. 국내외 밀레니얼 세대에 시스템·시스템옴므 브랜드를 알리겠다는 한섬의 전략이 제대로 성공을 거둔 것이다.

특히 최근 전 세계 75만6600명이 시청한 방탄소년단의 '방방콘 The Live'를 통해 한섬의 글로벌 인지도는 더욱 높아졌다. 공연에서 방탄소년단은 'BTS l SYSTEM 1차 캡슐 컬렉션'을 입고 등장했다. 'Black Swan'부터 '작은 것들을 위한 시', '고민보다 Go', 'Anpanman', '봄날' 무대까지, 'BTS l SYSTEM 컬렉션'을 메인으로 코디해 방탄소년단만의 스타일을 선보였다.

한섬은 방탄소년단과 함께 지난 5월 시작한 'Login BTS l SYSTEM' 프로젝트를 계속 진행할 방침이다. 다양한 협업 방식을 통해 지속적으로 컬렉션을 공개할 방침이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr