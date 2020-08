민주당·수도권 코로나 공동대응…병상 공유 등 협력체계 구축

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당과 서울·인천·경기도는 25일 긴급대책회의를 열고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 수도권 확산 대응을 위해 지자체간 병상 공유 등 협력 체제를 구축에 힘쓰기로 했다.

박성준 민주당 원내대변인은 이날 비공개 회의가 끝난 뒤 브리핑에서 “코로나19 환자가 급증하면서 병상이 필요하고 치료에 한계가 있다. (관련 시설을) 설치할 때 지역의 민원도 상당하다”며 “전체 의원한테 선별 센터가 필요한 곳에 적극 협력 체제 이루도록 독려하겠다. 당 차원에서 강력하게 추진할 것으로 보인다”고 말했다.

박 대변인은 이어 “3개 시·도에서 협조체제를 이뤄서 유기적으로 하기로 했다. (상황이) 매우 심각한 수준”이라고 강조했다.

이날 회의에서 김희겸 경기도 행정1부지사는 2차 재난지원금 지급을 건의했다. 박 대변인은 “김 지사가 코로나19 확진자 증가로 경기침체가 예상된다며 2차 재난지원금 지급을 건의했다”며 “집합금지 행정명령 대상인 영세사업자에게 국비를 지원해줄 것도 요청했다”고 밝혔다.

김 지사의 건의를 제외하고 이날 비공개 회의에서 2차 재난지원금에 대한 논의는 없었던 것으로 알려졌다. 박 대변인은 “재난지원금에 대한 언급은 없었고 이해찬 민주당 대표가 사회적 거리두기 3단계 격상으로 가는 길목에서 이번 주가 매우 중요하다, 이번 주를 지켜보면서 상황을 파악하자고 말했다”고 전했다.

