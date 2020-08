'캣츠' 40주년 내한공연 주역들, 네이버 스트리밍으로 먼저 만난다

[아시아경제 박병희 기자] 뮤지컬 '캣츠' 40주년 내한공연 주역들이 오는 28일 자정 네이버 스트리밍 서비스를 통해 '메모리' 등 캣츠의 주요 곡들을 라이브로 들려준다.

공연제작사 에스앤코에 따르면 뮤지컬 캣츠 40주년 내한공연에서 그리자벨라 역을 맡은 조아나 암필, 럼 텀 터거 역의 댄 파트리지가 오는 28일 자정 네이버 나우 '야간작업실'에 출연한다. 네이버 나우는 네이버 앱에서 보고 들을 수 있는 24시간 라이브 스트리밍 서비스다.

뮤지컬 디바 조아나 암필은 '캣츠'의 불후의 명곡 '메모리(Memory)'를 라이브를 들려준다. 댄 파트리지는 '캣츠'와 '오페라의 유령'의 거장 앤드루 로이드 웨버의 첫 작품 '요셉 어메이징 테크니컬러 드림코트'의 '클로즈 에브리 도어(Close Every Door)'를 라이브로 선사할 예정이다. 두 배우의 라이브 공연은 '캣츠'의 음악감독 피터 맥카티의 연주로 감상할 수 있다.

암필과 파트리즈는 라이브 외에도 특별한 시기에 공연하는 '캣츠' 40주년 무대를 준비하는 각오, 작품의 이야기, 한국에서 진행되는 연습 에피소드 등을 들려줄 예정이다. '캣츠' 출연진이 출연한 '야간작업실' 재방송은 28일 오후 4시 네이버 앱을 통해 다시 들을 수 있다.

암필은 '캣츠' 유럽투어, 월드투어, 아시아투어에 이어 4번째로 '캣츠'의 그리자벨라로 출연한다. 그는 웨스트엔드를 중심으로 '미스 사이공(킴 역)', '지저스 크라이스트 수퍼스타(마리아 역)', '레미제라블(에포닌ㆍ판틴 역)'을 맡은 세계적인 뮤지컬 디바로 40주년 '캣츠'를 빛낼 주역이다. 댄 파트리즈는 '캣츠' 유럽투어에 이어 2번째로 '캣츠' 공연에 참여한다.

'캣츠'는 세계적인 대문호 T.S. 엘리엇의 시를 바탕으로 독창적인 상상력으로 빚어진 무대 예술, 역동적이면서도 아름다운 안무, '메모리 (Memory)'를 비롯한 앤드루 로이드 웨버의 아름다운 음악이 빚어낸 명작이다. 전 세계 30개국 300개 도시, 8000만 명이 관람한 명작으로 올리비에상, 토니상, 드라마데스크상, 그래미 상 등 전 세계 유수의 상을 석권했다.

뮤지컬 '캣츠' 40주년 내한공연은 오는 9월9일 샤롯데씨어터에서 개막한다. 제작사측은 관객, 출연진, 스태프의 안전을 위해 공연장의 정기적인 방역, 공연장 및 객석 입장, 공연 관람 중 마스크 착용 의무화, 문진표 작성, 입장 시 체온 모니터링 등 철저한 방역 속에서 공연을 진행할 예정이라고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr