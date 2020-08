英 유통공룡 테스코, '코로나19' 특수에 1.6만명 채용

코로나19 대유행 이후 온라인 주문 2.5배 늘어

신규 채용하는 1만6000여명 모두 정규직

[아시아경제 권재희 기자] 영국의 대형 슈퍼마켓체인 테스코가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행으로 늘어난 온라인 수요에 대응하기 위해 정규직 1만6000여명을 채용한다.

24일(현지시간) CNN비즈니스에 따르면 테스코는 이날 성명을 통해 코로나19 대유행 이후 채용한 인력 4000여명에 이어 추가로 1만6000여명을 채용키로 했다고 밝혔다.

앞서 채용한 4000여명은 임시로 뽑은 직원들로 정규직 전환 우선대상이다.

이번에 채용한 직원들은 늘어나는 온라인 수요에 대응하기 위한 인력들로, 주문받은 제품을 포장하거나, 배달 및 물류센터 등에 배치될 예정이다.

테스코의 온라인 판매 실적은 나날이 성장세를 구가하고 있다. 코로나19 대유행 이전 테스코의 전체 매출 중 온라인 부문은 9% 수준이었으나 현재는 16%가 넘는 것으로 알려졌다.

또한 코로나19 대유행 초기에는 일주일에 약 60만명이 테스코의 온라인 주문을 이용했지만, 지금은 같은기간 약 150만명이 온라인을 통해 식료품을 구입하고 있는 것으로 조사됐다.

이에 따라 올해 테스코의 온라인 매출은 전년대비 60% 넘게 늘어 55억파운드(약 8조5000억원)에 이를 것으로 전망된다.

시장조사업체 칸타르에 따르면 영국 유통시장은 코로나19 대유행 기간동안 가파르게 성장해 5월~8월9일까지 약 12주간 온라인 유통시장 점유율은 13.5%를 기록한 것으로 나타났다.

제이슨 태리 테스코영국 최고경영자(CEO)는 "새로 충원하는 직원들은 장기적으로 온라인 수요를 충족하게 될 것"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr