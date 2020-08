LGU+비대면 전략 통했다...온라인 판매 2배 늘어

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 '언택트 채널 혁신'으로 비대면 이용자가 급증했다고 25일 밝혔다. 신규 단말의 온라인 예약 판매 실적이 2배 이상 늘고 커머스 방송 누적 시청 고객은 15만명을 넘어섰다.

LG유플러스는 이달 초 출시한 '유샵 전용 제휴팩'이 고객들에게 호응을 얻으며 온라인 판매 실적 상승을 견인했다고 설명했다. '유샵 전용 제휴팩'은 오는 10월말까지 온라인에서 가입하는 고객만을 위해 특별혜택을 담은 상품이다. G마켓, 마켓컬리, 옥션, 카카오T, GS25, GS fresh 등 다양한 제휴업체 중 한 곳을 선택하면 해당 제휴처에서 사용할 수 있는 할인쿠폰을 요금제 별 6000원에서 1만5000원까지 매달 1년간 제공한다. LG유플러스 관계자는 "유샵 전용 제휴팩이 첫 적용된 삼성전자 갤럭시노트20의 경우 예약판매 실적이 온라인에서만 전작 대비 2배 이상 증가했다"라고 밝혔다.

통신 업계 최초로 도입한 '라이브 쇼핑'도 비누적 방문 시청 고객이 15만명을 넘어서는 등 순항하고 있다. 김남수 LG유플러스 디지털사업담당(상무)은 "유샵은 온라인 통신 채널에서 '신뢰 할 수 있는 공식 직영몰'이라는 기치를 내걸고, 언제나 고객들에게 편리하고 즐거운 온라인 구매 경험을 선사하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 차별화된 고객 혜택을 발굴해 제공해나갈 계획"이라고 말했다.

