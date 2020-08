속보[아시아경제 한승곤 기자] 24일 서울에서 코로나19 확진자가 79명이 추가 발생했다. 서울시에 따르면 이날 오전 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 코로나19 신규 확진자는 79명으로 집계됐다.

이날 추가 확진자 중 교회발 감염이 10명을 차지했다. 동대문구 강북순복음교회 8명, 성북구 사랑제일교회 관련 1명, 경기 용인시 우리제일교회 1명 등이다.

광화문 집회 관련 2명, 타 시도 확진자 접촉 관련 6명, 경로 확인 중 24명, 기타 35명 등으로, 서울 누적 코로나19 확진자는 3065명으로 증가했다.

