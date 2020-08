[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 24일 서울 잠실 본사에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 잠실 본사를 폐쇄하는 등 필요한 조치를 취하고 있다고 밝혔다.

확진자는 지난 14일 마지막 출근 이후 재택근무를 해오던 본사 소속 내근 직원으로, 23일 검사 후 본인의 코로나19 확진 사실을 24일 회사에 알렸다.

쿠팡은 즉시 잠실 본사 전체를 폐쇄하고 추가 방역을 실시하는 한편, 잠실 근무 전 직원에게 문자와 구두로 해당 사실을 알리고 귀가 조치했다.

쿠팡은 방역당국에 적극 협조해 근무자들의 안전과 코로나19 확산 방지를 위해 최선을 다한다는 방침이다.

