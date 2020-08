靑 코로나19 '비상체제'…文대통령 수보메시지에 시선 쏠리는 까닭

청와대 수석·보좌관 회의 주재, 코로나19 관련 대국민 메시지…태풍 북상 등 수해 대비도 당부

[아시아경제 류정민 기자, 김동표 기자] 문재인 대통령이 24일 청와대 수석·보좌관 회의에서 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)'과 관련한 대국민 메시지를 내놓는다. 인구 2500만명이 모여 사는 수도권을 중심으로 코로나19 확산세가 심상치 않은 상황과 무관하지 않다. 문 대통령의 메시지는 청와대 핵심 참모들은 물론이고 국민들에게 전하는 당부가 담길 것으로 보인다.

특히 이번 주는 사회적 거리두기 3단계 격상 여부를 결정할 갈림길이다. 문 대통령의 이날 수보회의 발언에 관심이 쏠리는 것도 이 때문이다. 실제로 정부는 코로나19 확산세가 진정되지 않을 경우 사회적 거리두기 3단계 격상도 배제하지 않고 있다.

앞서 문 대통령은 지난 21일 서울시청을 방문한 자리에서 "서울의 방역이 무너지면 전국의 방역이 한꺼번에 무너진다"고 우려한 바 있다. 보건 전문가들은 3단계 격상의 필요성을 강조하고 있지만 청와대 입장에서는 마지막까지 선택을 주저할 수밖에 없는 카드이다. 회복세를 보이던 경제 지표 악화는 물론이고 고용 불안 등 3단계 격상에 따른 부작용이 만만치 않기 때문이다.

문 대통령은 수보회의를 통해 상황의 엄중함을 강조하면서 최선을 다해 확산을 막아보자는 호소를 전할 것으로 보인다. 이와 관련해 청와대는 코로나19 비상 체제에 이미 돌입했다. 노영민 대통령 비서실장이 주재하는 코로나19 긴급 대응회의를 매일 오전 열고, 위기관리센터를 중심으로 24시간 상황 점검에 나서기로 했다.

강민석 청와대 대변인은 "코로나19 대응 관련 부서는 야간ㆍ주말 비상근무와 상시 점검 체계를 가동하고, 여타 비서관실은 해당 분야 코로나19 관련 상시 관리 체계로 운영한다"고 설명했다. 청와대의 달라진 분위기는 수보회의 변화로도 확인할 수 있다.

청와대는 사회적 거리두기와 맞물려 수보회의 참석자들의 거리를 띄워 회의를 진행할 계획이다. 참석 인원도 최소화하는 방법으로 위험 요인을 낮출 방침이다

청와대의 고민은 코로나19 이외에도 국정 악재가 적지 않다는 점이다. 의사 파업 문제와 수해 복구 문제까지 해결되지 않은 과제가 산적해 있다.

최장 기간 이어진 장마로 전국에 수마(水魔)의 상처가 아물지 않은 상태에서 태풍 '바비'가 북상하면서 비상이 걸렸다. 문 대통령은 수보회의에서 수해 복구에 힘을 쏟고 있는 피해 지역 주민들에게 고마움을 전하면서 정부 관련 부처에 태풍 북상에 따른 추가 피해를 막기 위한 당부를 전할 것으로 보인다.

8월은 청와대가 반전의 기회로 삼으려했던 기간이다. 문 대통령은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 한국의 올해 경제성장률 전망치가 가장 양호하다는 점에 의미를 부여하며 조기에 경제 위기를 극복하는 밑그림을 그렸다. 하지만 수도권을 중심으로 한 코로나19 재확산세를 저지하지 못할 경우 모든 국정 시나리오는 물거품이 될 수도 있는 상황이다.

게다가 코로나19 위기감이 커지는 상황에서 의사 파업을 둘러싼 우려가 증폭되고 있다는 점도 청와대의 고민을 가중시키는 요소이다. 최근 여론조사에서 문 대통령 국정수행 지지도가 회복세를 보이고 있지만 청와대에서 긴장의 분위기가 고조되고 있는 것도 이 때문이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr김동표 기자 letmein@asiae.co.kr