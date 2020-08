속보[아시아경제 김수완 기자] 경찰이 서울 광화문에서 열린 광복절 집회에 참석한 전북지역 목사들의 자택과 교회 등 9곳을 압수수색 했다.

전주 완산경찰서는 23일 오전 광화문 집회 당시 인솔자 역할을 한 목사 7명의 주거지와 전주지역 교회 2곳을 압수수색해 집회 참석자 명단 등 증거물을 확보했다.

이 과정에서 목사들의 휴대전화와 교회 컴퓨터도 확보해 디지털포렌식을 의뢰했다.

해당 목사들은 집회 인솔자 역할을 하고도 버스 탑승자 명단을 제출하라는 행정명령을 이행하지 않는 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 방역 조치를 위반한 혐의를 받고 있다.

