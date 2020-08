속보[아시아경제 김가연 기자] 광주광역시에서 밤사이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 5명이 늘어 하루 확진자만 17명을 기록했다.

23일 광주시에 따르면 전날 오후 늦게 275∼279번 확진자가 새로 등록됐다.

275번은 상무지구 유흥시설 집단감염 관련, 276번은 학습지 관련, 277∼278번은 해외 입국자, 279번은 감염 경로가 불분명한 259번 접촉자다.

기존 발표된 12명을 합친 하루 확진자는 모두 17명으로 늘었다.

유흥시설, 광화문 집회, 워터파크, 학습지 등에서 감염자가 나오고 있으며 경로를 알 수 없는 '깜깜이 확진'도 속출했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr