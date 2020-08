생활용품에 구멍이 있는 이유

[아시아경제 이진경 기자] 컨버스 운동화 옆면에 나 있는 구멍이나 볼펜 뚜껑 위쪽의 구멍은 도대체 무슨 이유로 만들었을까? 하고 궁금하신 적 있나요? 사실 자주 사용하는 생활용품들에 있는 구멍은 모두 용도에 맞게 만들어졌다고 하는데 한 번 알아봐야겠습니다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr