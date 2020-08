바이든, 동맹 중심 외교 표방…"독재자 비위 맞추는 시절 끝났다"

바이든, 동맹 중심의 전통적 외교노선 복귀 천명

[아시아경제 나주석 기자] 조 바이든 미국 민주당 대선후보는 동맹 중심의 외교를 표방했다. 현직인 도널드 트럼프 미국 대통령의 외교를 독재자들에게 비위를 맞추는 외교로 규정하며, 달라진 미국 외교를 예고했다.

20일(현지시간) 바이든 후보는 델라웨어주 윌밍턴의 체이스센터에서 한 대선후보 지명 수락 연설을 통해 "동맹 및 우방과 함께하는 대통령이 될 것"이라며 "독재자들에게 비위를 맞추는 시절은 끝났다는 것을 우리 적들에게 분명히 할 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장 등 이른바 '스트롱맨'들과 개인적 친분 등을 내세우며 정상 간 대화로 외교 문제 해결을 시도해왔던 방향을 전면 수정하겠다는 것이다.

실제 그동안 트럼프 대통령은 북대서양조약기구(NATO, 나토) 회원국인 유럽을 비롯해 한국, 일본 등과 방위비 문제 등을 두고 줄다리기를 벌여왔다. 이 때문에 기존의 미국 동맹 지형이 송두리째 뒤바뀌고 있다는 지적이 나오기도 했다.

바이든 후보의 이런 발언은 트럼프 대통령의 외교 정책 방향을 끊어내고 전통적인 미국 동맹과의 관계 회복에 나서겠다는 뜻으로 해석된다.

바이든 부통령은 트럼프 대통령을 겨냥해 "대통령이 책임을 지려 하지 않고, 이끌기를 거부하며, 남들을 비난하고, 독재자들에게 비위를 맞추고, 증오와 분열의 불씨를 부채질한다"고 질타했다.

