익산형 푸드플랜 컨트롤타워 ‘푸드통합지원센터’ 건립

가공·유통·소비 지역 선순환 시스템 구축 목표

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시가 지역에서 생산된 먹거리 자원을 지역 내에서 가공·유통·소비까지 하는 선순환 체계 구축에 속도를 낸다.

이를 위해 시는 공공먹거리 수급 시스템과 민관 거버넌스 체계를 구축하는 등 생산자와 소비자가 함께 만들어가는 익산형 푸드플랜 마련에 박차를 가한다.

21일 시에 따르면 익산형 푸드플랜의 종합 컨트롤타워 역할을 수행할 (재)푸드통합지원센터 건립을 추진하고 있다.

센터는 수익창출이 목적이 아닌 공공의 관점에서 익산의 먹거리 전략 사업을 총괄 실행하는 역할을 수행하며, 로컬푸드와 학교·공공급식에 지역 식재료 공급체계를 확대하고 기획생산체계를 구축하는 사업 등을 추진한다.

시는 센터 건립에 대한 타당성 검토를 완료하고 주민 의견수렴, 설립 심의과정 등을 거쳐 하반기에 운영 방안 등의 내용이 담긴 조례를 제정, 제도적 근거를 마련한 후 운영주체 설립에 착수할 예정이다.

앞서 시는 지난해부터 진행해 온 ‘푸드플랜 수립용역’의 최종 보고회를 지난 11일 개최했으며, 그 결과 ‘시민이 행복한 익산시 미래먹거리 생태계 구축’이라는 비전을 토대로 6대 전략, 10개 전략과제, 72개의 세부사업이 제안됐다.

로컬푸드와 공공급식 확대를 위한 계약재배 시스템을 통해 지속가능한 먹거리 생산체계를 마련하고 지역 농산물을 활용한 안전한 가공식품 생산으로 지역순환 조달체계를 구축하는 내용이 담겼다.

또한, 다양한 인증제 도입을 통한 로컬푸드 활성화로 농산물의 지역순환 유통체계를 구축하고 공공급식 확대로 먹거리 소비처를 확산시키는 방안도 포함됐다.

시는 그동안 지역 여건이 반영된 푸드플랜 수립을 위해 민관 협력 시스템을 마련해 용역 추진상황을 지속적으로 공유하고 소통해 왔으며, 관련 전문가와 생산농가의 의견을 최종 용역 결과에 반영했다.

익산형 먹거리 전략이 본격화되면 관련 시장 확대는 물론 소농과 고령농까지 판로 걱정 없이 안심하고 농사지을 수 있는 환경이 조성되고, 지역 농산물 선순환 체계 구축으로 부가가치의 지역 환원이 가능해져 농촌경제 활성화에도 보탬이 될 것으로 기대된다.

정헌율 시장은 “지역의 특색을 살린 먹거리 전략으로 농업인에게는 안정적인 소득 창출과 안정적인 일자리를 제공하고 소비자에게는 안전한 먹거리를 제공할 수 있을 것으로 기대된다”며 “이를 토대로 지역 선순환 경제 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr