신보, 8월 '코로나 P-CBO'로 3600억원 공급

영화관, 자동차, 유통 등에 2000억원 이상 신규자금 우선 지원

9월 발행은 8월 21일, 10월 발행은 9월 18일까지 신청접수

[아시아경제 박선미 기자] 신용보증기금이 유동화 회사보증(P-CBO)을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해기업 및 주력산업 등에 이달에 3600억원 규모의 신규자금을 지원했다고 21일 밝혔다.

신보는 그동안 기업의 자금수요가 적은 7, 8월에는 P-CBO를 발행하지 않았다. 하지만 올해는 코로나19 확산으로 긴급한 자금 수요가 있다고 판단해 지난 달에 이어 이달에도 P-CBO 발행을 통해 신규 자금을 지원했다.

지원을 받은 곳은 대기업 1곳과 중견기업 11곳을 포함한 코로나19 피해 기업들이다. 소상공인 등에 대한 원리금상환 유예에 적극적으로 참여한 1개 여신전문회사에 대해서도 유동성을 공급했다. 신규 자금 지원은 만기 3년 고정금리로 했다.

신보의 P-CBO는 개별기업이 발행하는 회사채 등을 기초자산으로 유동화증권을 발행해 기업이 직접금융시장에서 장기자금을 조달할 수 있도록 지원하는 제도다. BB- 등급 이상의 회사채를 대상으로 한다. 연말까지 P-CBO를 통해 추가로 약 5조원의 신규자금을 지원한다는 계획이다.

다음달 유동화증권 발행을 원하는 기업의 신청은 이날까지 받는다. 10월 발행분에 대해서는 9월18일까지 신청을 접수한다. 신보 관계자는 “유동성 부족으로 어려움을 겪고 있는 기업들에게 안정적인 장기자금을 지원해 코로나19 위기 상황을 극복할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 계속해 나가겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr