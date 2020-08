15일 광화문집회서 53명 확진…9개 시·도서 발생

[아시아경제 조현의 기자] 서울 광화문에서 지난 15일 열린 대규모 집회와 관련한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 확진자가 50명을 웃돈 것으로 집계됐다. 확진자 대부분 고위험군인 60대 이상인 데다 전국에 분포하고 있어 방역당국이 바짝 긴장하고 있다.

김강립 중앙재난안전대책본부 1총괄조정관은 20일 온라인 정례 브리핑에서 "15일 광화문집회와 관련해 전날 낮 12시 기준으로 총 53명의 확진자가 확인됐다"면서 "(서울 성북구) 사랑제일교회 관련 확진자가 33명이고 이외 집회 장소에 체류한 것으로 확인된 사람이 20명"이라고 말했다.

방역당국에 따르면 이들 확진자는 전국 총 9개의 시·도 지역에 걸쳐 분포되고 있다. 또 60대 이상의 고위험군 비율이 약 70%에 달한다. 김 1총괄조정관은 이같이 점을 언급하며 "크게 우려가 된다"며 "본인 스스로와 가족, 친지의 안전을 위해 신속한 검사가 무엇보다 중요하다"고 당부했다.

한편 정부는 사랑제일교회와 관련해 전날 오후 6시 기준으로 총 3263명을 검사한 결과 확진자가 62명 추가돼 총 630명(양성률 19.3%)이라고 밝혔다. 사랑제일교회와 관련해 추가 환자가 발생한 시설은 11곳이고 확진자 근무지를 포함하면 총 114곳에 이른다.

김 총괄조정관은 "심층 역학조사를 통해 교인과 교회 방문자 명단을 추가로 확보하고 있으나 연락처가 확인되지 않거나 검사를 거부하는 등 확인이 되지 않고 있는 사람이 약 700여 명"이라며 "경찰, 이동통신사 등의 협조를 통해 연락처를 확보하고 이들에게 신속히 진단검사를 받을 것을 독려하고 있다"고 했다.

