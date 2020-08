양향자, '김종인 무릎사과'에 "진심이라면 개헌하자…'5.18' 담아야"

[아시아경제 원다라 기자] 양향자 더불어민주당 의원이 김종인 미래통합당 비상대책위원장의 '무릎사과'와 관련 "통합당의 변화에 박수를 보낸다"면서 헌법 전문에 '광주 5.18'과 '대구 2.28' 민주화 운동을 담자고 촉구했다.

양 의원은 19일 오후 자신의 페이스북 글을 통해 "김종인 대표가 광주 영령 앞에 무릎을 꿇었다. 황교안 대표때는 상상도 할수 없었던 일"이라면서 "통합당의 변화에 박수를 보낸다"고 말했다.

이어 "기왕 변하는거 확실히 더 나아가자"면서 "문재인 대통령님과 김 대표의 영수 회담 자리에서 광주 5.18과 대구 2.28을 모두 헌법 전문에 담겠다는 논의를 해달라"고 강조했다.

그러면서 "통합당이 정책 강령도 바꿨고, 지도부가 무릎까지 꿇었는데 5.18과 2.28을 헌법 전문에 못 담을 이유가 전혀 없다"면서 "김 대표가 광주 시민 앞에 용서를 구한다는 말이 진심이라 믿는다. 후손들이 길이길이 그 진심을 느낄수 있도록 허심탄회하게 개헌 물꼬를 터주시길 바란다"고 촉구했다.

또 "'달빛 동맹이 헌법 동맹으로 나아갈수 있는 길을 김 대표께서 열어주시기를 간곡히 부탁드린다. 협치도 대타협도 여기서 시작될수 있다고 믿는다"고 강조했다.

양 의원은 지난 17일에도 "통합당의 변화(좌클릭)를 환영한다. 5.18 특별법을 통합당의 당론으로 채택해달라"고 촉구했다. 또 "민주당과 통합당의 가치에 공통분모가 생긴 만큼 개헌 논의를 시작할 시간이 왔다"면서 "권력구조 개편까지 다룰 대타협과 협치의 장을 열어보자. 이르면 내년 보궐선거 전에 개헌안을 내놓을수 있을것"이라고 말하기도 했다.

한편 김 위원장은 이날 오전 광주 5·18 국립 묘지를 참배하며 무릎을 꿇고 옛 통합당 출신 인사들의 5·18 망언 논란과 자신이 과거 국가보위비상대책위원회(국보위)에 참여했던 것에 대해 "진실한 사죄를 드린다"며 사과했다.

양 의원에 앞서 문 대통령은 지난 5월18일 5·18 민주화운동 40주년 기념사에서 “헌법 전문에 ‘5·18민주화운동’을 새기는 것은 5·18을 누구도 훼손하거나 부정할 수 없는 대한민국의 위대한 역사로 자리매김하는 일”이라고 강조한 바 있다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr