'광복절 집회' 참석 60대男 경찰 조사 중 코로나 확진…유치장 폐쇄

광복절 집회 참석 남성 확진 판정

유치장 직원 등 15명 검사

[아시아경제 이정윤 기자]서울 강남경찰서 유치장에 수감됐던 남성이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 유치장이 폐쇄됐다.

18일 경찰에 따르면 강남경찰서 유치장에 수감됐던 A(63)씨가 이날 오전 코로나19 확진 판정을 받았다. A씨는 이달 15일 광화문 집회에 참여했다 동료 참가자와 경찰에 체포돼 16일 오전 1시 20분께 강남서 유치장에 입감됐다. 동료 참가자는 음성 판정을 받았다.

조사 과정에서 A씨가 자가격리 대상자라는 사실이 밝혀져 16일 오후 코로나19 검사를 받았다. 경찰은 전날 오후 2시 20분께 A씨를 석방했다.

경찰 관계자는 "B씨 말고는 A씨와 접촉했던 수감자는 없는 상태"라면서 "유치장 폐쇄 등 방역 조치를 진행했고 직원 등 15명은 코로나19 검사를 받고 격리 상태에서 결과가 나올 때까지 대기하고 있다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr